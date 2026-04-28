Un tren a spulberat ultimul vagon al unei garnituri feroviare cu navetiști. Sunt zeci de victime, 14 decese confirmate, în Indonezia

1 minut de citit Publicat la 08:40 28 Apr 2026 Modificat la 08:47 28 Apr 2026

Cel puțin 14 oameni au murit în urma coliziunii a două trenuri, în Indonezia. Foto: Profimedia Images

Două trenuri s-au ciocnit, luni noaptea, în apropiere de capitala indoneziană Jakarta, iar ultimul bilanț indică cel puțin 14 morți și zeci de răniți, scrie Agerpres, care citează AFP.

O amplă operațiune de salvare a continuat până marți dimineață în apropierea gării Bekasi Timur, la 25 km est de capitală.

Aici, un tren de navetiști a fost lovit de un tren pe distanțe lungi.

Mohammad Syafii, directorul Agenției naționale de căutare și salvare, a anunțat marți dimineață sfârșitul căutărilor.

Toate victimele decedate se aflau la în trenul de navetiști, iar cei aproximativ 240 de pasageri din celălalt tren au fost evacuați în siguranță, a spus Annei Purba, purtătoare de cuvânt a companiei feroviare de stat KAI.

Ea a adăugat că 84 de persoane au primit tratament medical în spital.

Trenul de navetiști ar fi fost lovit de un taxi și a rămas imobilizat pe șine

Șeful poliției din Jakarta, Asep Edi Suheri, a explicat că un tren care efectua o cursă de lungă distanță s-a ciocnit cu ultimul vagon, rezervat femeilor, al unui tren de navetiști staționar.

Un alt oficial al companiei feroviare a explicat că, aparent, un taxi a lovit trenul de navetiști la o trecere la nivel cu calea ferată, imobilizându-l pe șine înainte de impactul cu trenul de lungă distanță.

Președintele indonezian Prabowo Subianto, care i-a vizitat pe răniți la spital, a ordonat o anchetă asupra accidentului și măsuri de securizare a trecerilor la nivel cu calea ferată.

"În general, constatăm că multe treceri nu sunt supravegheate. Am cerut să fie dotate imediat toate aceste treceri, fie cu posturi de pază, fie cu pasaje pietonale", a spus el.