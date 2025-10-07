Un tren care transporta tehnică militară, în Rusia, a explodat. Este suspectată o operațiune a partizanilor

Publicat la 19:20 07 Oct 2025

Un tren care transporta tehnică militară, în Rusia, a fost deraiat de partizani. Explozia a paralizat traficul lângă St. Petersburg. Sursa foto: Hepta

Un tren care transporta tehnică militară a deraiat în regiunea Leningrad din Rusia în urma unei explozii produse marţi, a declarat o sursă din cadrul serviciilor secrete militare ucrainene pentru Kiev Independent. Explozia a avut loc pe secțiunea de cale ferată Stroganovo–Mșinskaia, provocând deraierea locomotivei și a mai multor vagoane. Operațiunea a fost efectuată, se pare, de partizani locali, paralizând temporar traficul feroviar dintre Sankt Petersburg și Pskov.

Căile Ferate Ruse au declarat într-un comunicat că traficul pe secțiune a fost suspendat din „motive tehnice”, în timp ce trenurile de marfă și de pasageri au fost redirecționate cu întârzieri de câteva ore.

Serviciile de urgență rusești lucrau pentru a elibera liniile, deși accesul la fotografii și videoclipuri de la fața locului rămâne restricționat din cauza unei pene de curent în zonă.

„Aceste operațiuni speciale reduc capacitățile logistice și militare ale Rusiei, deoarece Căile Ferate Ruse formează coloana vertebrală a logisticii armatei și sunt un donator financiar major pentru «bugetul de război»”, a declarat o sursă pentru Kiev Independent.

Infrastructura feroviară, vizată de partizanii pro-ucraineni

În septembrie, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei (HUR) și Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au efectuat ceea ce agenția de informații a descris ca fiind o operațiune „unic complexă” care a oprit traficul pe linia de cale ferată Orel-Kursk din Rusia, ucigând doi membri ai Gărzii Naționale Ruse (Rosgvardia).

Într-un incident separat, în noaptea următoare, o explozie a vizat linia Sankt Petersburg-Pskov, în apropierea aceleiași secțiuni Stroganovo-Mșinskaia, deraiind o locomotivă și distrugând 15 cisterne de combustibil, potrivit HUR.

Forțele ucrainene și partizanii pro-ucraineni au vizat în mod repetat infrastructura feroviară și energetică rusească în operațiuni de sabotaj menite să perturbe capacitatea Rusiei de a aproviziona forțele sale cu combustibil, muniție și personal.