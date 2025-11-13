Un trend de pe TikTok, promovat de influenceri, i-a alarmat pe medici. Ce se întâmplă dacă pui felii de cartofi cruzi în șosete

Un trend de pe TikTok, promovat intens de influencerii de peste hotare, i-a alarmat pe medici. Şi asta pentru că vedetele din online susţin că, dacă îşi pun în şosete felii crude de cartof seara, înainte de culcare, vor ține departe răcelile și gripa de sezon sau că"extrag" toxinele din corp, a relatat The Independent.

Unele dintre videoclipurile de pe TikTok în care influencerii vorbesc despre acest remediu au strâns până la 4,2 milioane de vizualizări. Ei au spus că, astfel, au evitat gripa sau că cei mici s-au simțit instantaneu mai bine după ce au încercat metoda cu felii de cartofi cruzi în șosete.

Potrivit sursei citate, acest trend circulă pe rețelele sociale de ani buni, iar unii dintre influenceri au afirmat că feliile crude de cartof "extrag" toxinele din corp sau ajută la refacerea energiei. Specialiștii în sănătate resping categoric această practică, considerând-o o superstiție veche, ale cărei origini datează încă din Evul Mediu.

"E ca și cum cartoful ar fi absorbit toată boala din corp", a exclamat un utilizator într-un videoclip. Clipul a fost distribuit de doctorul Tommy Martin, de la Spitalul de Copii din Boston, care a subliniat că această metodă nu înlocuiește vizita la medic, în cazul în care copilul este bolnav.

Postările de pe TikTok îi arată adesea pe oameni ținând în mână farfurii cu felii de cartof înnegrite și inestetice, susţinând cât de mult s-au schimbat "peste noapte" sau filmându-se în timp ce își trag șosetele peste tălpile acoperite cu cartofi înainte de culcare.

"Această practică nu are nicio bază reală. Îmi pare rău să spulber acest mit, dar nu are niciun efect benefic asupra sănătății", a explicat într-un videoclip dr. Alireza Khosroabadi, specialist în afecțiunile piciorului și gleznei, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

Feliile de cartof se înnegresc dacă nu sunt puse în apă din cauza unui proces chimic care apare atunci când sunt expuse la aer. Acest proces se numește "oxidare" și transformă cartoful din alb-pal în negru, potrivit oficialilor de la Comisia Cartofului din Idaho.

Fenomenul are loc indiferent dacă sunt puse sau nu în șosete

Feliile mai subțiri sau mai mici – cum sunt cele folosite pentru tălpile copiilor – se înnegresc mai repede, a mai precizat dr. Alireza Khosroabadi.

Aceeași explicație se aplică și în cazul feliilor de ceapă puse în șosete, o variantă încercată de unii utilizatori în locul cartofilor, cu același scop.

"Ideea că o ceapă poate face minuni asupra picioarelor nu rezistă unei analize științifice", a spus dr. Mona Amin, medic pediatru, conform sursei citate.

"Nu există nicio dovadă că lichidul albicios (apă şi amidon) al cartofului – sau orice altă substanță aplicată pe tălpi – poate extrage toxine din organism într-un mod care să trateze o infecție virală", a explicat dr. Jen Ashton de la Good Morning America.

Adevărurile despre toxine

Mai multe procese naturale ale organismului pot elimina toxinele dăunătoare care contribuie la boli. Respirația, urinarea, defecarea, pielea și organele fac acest lucru în mod constant, a adăugat dr. Jen Ashton.

Totuși, dacă cineva vrea cu adevărat să continue această practică și crede că funcționează, de fapt, nu există un risc fizic real.

"Însă ceea ce se întâmplă aici este, mai simplu spus, ceea ce se numește «efect placebo»", a explicat dr. Ethan Melillo, care este farmacist.