Un tribunal filipinez a ordonat arestarea vicepreședintei țării, Sara Duterte. Este acuzată că l-a amenințat cu moartea pe Președinte

Vicepreședintele din Filipine, Sara Duterte. Foto: Profimedia Images

Un tribunal filipinez a ordonat, vineri, arestarea vicepreședintei Sara Duterte, acuzată că a amenințat public că îl va asasina pe președinte și alte două persoane. Duterte fusese deja pus sub acuzare de Camera Reprezentanților în luna mai, pe baza acelorași acuzații, precum și pentru presupuse anomalii financiare, scrie publicația NPR.

Situația face parte dintr-o confruntare politică cu miză mare care o pune față în față cu rivalul ei, președintele Ferdinand Marcos Jr. O condamnare ar putea deraia planurile ei de a candida la președinție în 2028, când se încheie mandatul de șase ani al lui Marcos.

Un avocat al vicepreședintei, care a negat acuzațiile, a sugerat că aceasta va plăti cauțiunea pentru a evita detenția în timp ce se confruntă cu procesul Tribunalului Regional din Quezon City.

„Ea nu are nicio intenție să se sustragă legii și va continua să își exercite toate căile de atac”, a declarat Paul Lawrence Lim într-un comunicat, fără a oferi mai multe detalii.

Acuzațiile provin dintr-o amenințare făcută de Duterte într-o conferință de presă online din 2024, conform căreia Marcos, soția sa și pe atunci președintele Camerei Reprezentanților, Martin Romualdez, ar fi uciși de un asasin dacă ea însăși ar fi fost ucisă, pe măsură ce disputele lor politice s-au escaladat. Vicepreședinta a avertizat apoi că amenințarea sa nu era o glumă.

Ulterior, ea a spus că nu îl amenința pe Marcos, ci că își exprima îngrijorarea pentru propria siguranță. Remarcile ei au declanșat o anchetă penală și îngrijorări legate de securitatea națională.

Marcos și Duterte au fost vicepreședinți la alegerile din 2022, într-o alianță fulgerătoare care a combinat puterea de vot a două dintre cele mai formidabile dinastii politice ale țării, dar uniunea s-a destrămat rapid.

Vicepreședintele este fiica fostului președinte Rodrigo Duterte, predecesorul lui Marcos. Rodrigo Duterte a fost arestat anul trecut la ordinul Curții Penale Internaționale și reținut la Haga, unde urmează să fie judecat pentru presupuse crime împotriva umanității pe 30 noiembrie.

Acuzațiile sunt legate de represiunile brutale antidrog care au lăsat mii de suspecți, în mare parte săraci, morți în timp ce Duterte era la putere. El a negat că ar fi autorizat execuții extrajudiciare, dar i-a amenințat în repetate rânduri pe suspecți cu moartea în timp ce se afla în funcție.

În luna mai a anului trecut, Camera Reprezentanților, dominată de aliații lui Marcos, a votat în mod covârșitor pentru punerea sub acuzare a vicepreședintelui pentru presupuse averi inexplicabile, utilizare abuzivă de fonduri confidențiale ale statului și amenințări la adresa lui Marcos, a soției sale și a lui Romualdez.

Senatul filipinez, acționând ca o curte de impeachment, a deschis procesul ei televizat în iulie. Dacă va fi găsită vinovată de acuzații, Duterte ar putea fi descalificată permanent din funcția publică și i se va interzice să candideze la președinție în 2028.

Marcos și familia Duterte au înclinații geopolitice contrastante. Marcos și-a extins angajamentele de apărare cu Statele Unite, aliatul țării sale prin tratat, în timp ce administrația sa s-a opus acțiunilor din ce în ce mai agresive ale Chinei în disputata Marea Chinei de Sud.

Rodrigo Duterte a cultivat legături strânse cu președintele chinez Xi Jinping și cu liderul rus Vladimir Putin, amenințănd în același timp că va rupe legăturile cu Washingtonul. Vicepreședintele a fost criticat pentru că nu a condamnat atacurile Chinei, inclusiv cele cu utilizarea tunurilor puternice cu apă, împotriva forțelor și pescarilor filipinezi din apele disputate.