Vicepreşedinta din Filipine ar putea fi demisă, după un vot dat de parlamentari. Ce acuzaţii i se aduc Sarei Duterte

Parlamentarii filipinezi au votat luni, cu majoritate covârșitoare, în favoarea procedurii de destituire a vicepreședintei Sara Duterte, deschizând calea pentru un proces în Senat care ar putea pune capăt aspirațiilor sale la o candidatură prezidențială în 2028, notează Agerpres.

Luna trecută, o comisie de justiție a Camerei Reprezentanților a concluzionat că există motive rezonabile pentru această procedură în urma unei petiții depuse de activiști care o acuzau pe Duterte de abuz de fonduri publice, acumulare de avere fără surse identificabile și amenințări cu moartea împotriva președintelui Ferdinand Marcos Jr, a soției acestuia și a fostului președinte al Camerei.

Petiția a strâns luni 255 de voturi din 318, depășind pragul de o treime necesar.

Dat fiind că aliatul ei devenit inamic, Marcos, este limitat de Constituție la un singur mandat, Sara Duterte este favorita clară să îi succeadă în 2028, dar procedura de destituire i-ar putea compromite ambițiile.

Sara Duterte neagă acuzaţiile

Sara Duterte neagă orice ilegalități, iar echipa ei de avocați a descris eforturile de destituire ca fiind defectuoase și o 'expediție de pescuit'.

Senatul trebuie să convoace un tribunal cu membrii săi ca jurați. Dacă va fi condamnată, Duterte va fi demisă din funcție și va fi interzisă pe scena politică.

Demersul de demitere este cel mai recent dintr-o serie de eșecuri pentru influenta familie Duterte, vicepreședinta resimțind o presiune constantă din cauza disputei acerbe cu Marcos și a faptului că tatăl ei, Rodrigo Duterte, își așteaptă procesul la Curtea Penală Internațională pentru războiul împotriva drogurilor dus în timpul președinției sale din 2016-2022, în care au fost uciși mii de oameni.

Cu toate acestea, în ceea ce ar putea fi un avantaj pentru Sara Duterte, Senatul a votat luni o moțiune de demitere a președintelui acestei camere și de înlocuire a lui cu Alan Peter Cayetano, un loial al familiei ei.

Aceasta înseamnă că Alan Peter Cayetano, care a candidat fără succes la funcția de vicepreședinte al tatălui Sarei Duterte, va prezida juriul în cazul convocării unui proces de demitere.