Un zbor de coşmar spre New York: O femeie a plâns după ce a văzut mesajul umilitor scris despre ea de străinul așezat în stânga sa

O pasageră Delta a început să plângă după ce a observat ce mesaj batjocoritor a trimis vecinul ei de scaun unui apropiat. Sursa colaj foto: captură video TikTok/soberspouse

Experienţa trăită de o femeie care a călătorit la bordul unui avion Delta Airlines spre oraşul New York a devenit virală, după ce a povestit pe o reţea socială, a relatat New York Post. Ea a început să plângă după ce a văzut mesajul umilitor scris de străinul aşezat în stânga sa şi, deşi, era copleşită de tristeţe, aceasta s-a filmat în acele momente delicate. "Nu mă pot opri din plâns. Mă simt ca o prizonieră pentru următoarele două ore", a transmis pasagera pe înregistrarea făcută înainte de decolarea aeronavei.

Vanessa, o creatoare de conținut pe TikTok cu aproape 5.000 de urmăritori, a avut parte de un zbor de coşmar, după ce a călătorit din Tampa, Florida spre New York City. La scurt timp după ce a urcat la bordul unui avion Delta Airlines, a remarcat că bărbatul care stătea în stânga ei a trimis unui apropiat un mesaj jignitor despre aceasta.

"Noi am decolat şi eu nu mă pot opri din plâns. Bărbatul de lângă mine a trimis un mesaj cuiva – «O femeie uriaşă stă lângă mine». Eu am văzut pentru că am ochi şi acum mă simt prizonieră pentru următoarele două ore", a scris femeia pe filmarea făcută în aeronavă, în timp ce plângea. Ea a mai precizat că este într-un proces de transformare e şi că a reuşit să slăbească peste 27 de kilograme.

Body shaming-ul afectează sănătatea emoțională a milioane de oameni. Postat pe Tiktok, video-ul Vanessei a fost însoțit de remixul piesei "Jump Around".

"Fiți blânzi. Dacă simțiți să faceți asta, trimiteți-mi niște iubire. Am slăbit peste 27 de kilograme și chiar mă simțeam bine în pielea mea", a mai adăugat femeia, cunoscută drept Soberspouse pe cunoscuta reţea socială.

Creatoarea de conţinut a mai povestit că bărbatul şi-a dat seama că ea a văzut mesajul jignitor și a început imediat să trimită "o serie de mesaje goale" ca să nu se mai observe cel în care a făcut body shaming.

Într-o altă filmare, publicată la o zi după zborul de coşmar, Vanessa a explicat că "nu avea nevoie de două locuri" și că bărbatul "de fapt, intra mai mult în locul ei". Video-ul a devenit viral, strângând peste un milion de vizualizări și aproape 130.000 de aprecieri, dar şi un val de mesaje de susţinere.

"Sunt atât de fericită că acest mic moment cu lămâi s-a transformat în atât de multă limonadă pentru atâția oameni. Cantitatea de bunătate care a fost împărtășită și răspândită este cu adevărat incredibilă", a spus Vanessa într-un nou videoclip pe TikTok.

Pe cunoscuta reţea socială, femeia documentează viața celor doi fii ai săi și rutina ei zilnică între parenting și îngrijirea personală. Creatoarea de conţinut a mai precizat într-o altă filmare că reacțiile oamenilor la povestea ei au ajutat-o să "își recapete încrederea în umanitate".