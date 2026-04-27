Banca de investiții Goldman Sachs și-a ajustat previziunile asupra petrolului. Ce ne așteaptă la sfârșitul anului

2 minute de citit Publicat la 15:15 27 Apr 2026 Modificat la 15:16 27 Apr 2026

Foto: Getty Images

Banca de investiții Goldman Sachs, una dintre cele mai mari din lume, și-a majorat previziunile privind prețul petrolului, în timp ce perturbările producției de materii energetice în statele din Golful Persic se prelungesc, odată cu conflictul dintre SUA și Iran, scrie Financial Times.

Analiștii băncii estimează acum că țițeiul Brent, de referință internațională, se va tranzacționa la aproximativ 90 de dolari pe baril în ultimele trei luni ale acestui an.

Proiecția anterioară indica 80 de dolari pe baril în perioada menționată.

Într-o notă publicată duminică seară în SUA, analiștii Goldman Sachs au anticipat că exporturile de petrol din Orientul Mijlociu se vor normaliza abia către sfârșitul lunii iunie, și nu până la mijlocul lunii mai.

Conform documentului, criza provocată de război a dus deja la scăderea stocurilor de petrol cu ​​până la 12 milioane de barili pe zi pe parcursul lunii aprilie.

Cotațiile petroliere au crescut luni, după eșecul discuțiilor de pace

Țițeiul Brent a crescut, luni, cu 3%, la 108,50 dolari pe baril, după ce negocierile de pace anticipate în ultimele zile nu s-au mai desfășurat în weekend.

Mișcările navelor în Golf au rămas reduse, remarcă Financial Times.

Presa internațională a consemnat că un petrolier încărcat cu gaz lichefiat a tranzitat Strâmtoarea Ormuz, luni dimineață, împreună cu două nave de marfă cu destinația Oman.

Cotațiile țițeiului au crescut cu peste 20% din 17 aprilie, în contextul în care discuțiile de pace dintre SUA și Iran au stagnat, iar Washingtonul și-a impus propria blocadă navală asupra porturilor iraniene.

În primele zile de război, țițeiul s-a scumpit la 120 de dolari pe baril

La începutul lunii martie, în primele zile ale războiului, țițeiul Brent se tranzacționa la aproape 120 de dolari pe baril.

"Prețurile rămân sub vârful din martie, pe seama așteptărilor pieței privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz", au indicat analiștii Goldman Sachs.

Contractele futures pe țițeiul Brent arată că piața încă așteaptă o scădere a prețurilor petrolului.

Contractele scandente în decembrie s-au tranzacționat la aproximativ 84,80 de dolari pe baril.

Pe piața de capital, bursele globale au crescut, în ciuda recentei majorări a prețului petrolului, indicele S&P 500 și Nasdaq Composite închizând, vineri, la maxime record, pe seama câștigurilor corporative solide.

Goldman Sachs: Consecințe pe termen lung ale șocului petrolier

Banca de investiții avertizează că vor exista consecințe pe termen lung asupra capacităților din Golf, transpuse în pierderi de producție de aproximativ 500.000 de barili pe zi, în principal din cauza situației din Irak.

Analiștii Goldman Sachs au indicat, de asemenea, că repercusiunile economice vor fi mai mari decât cele sugerate de evoluția generală a cotațiiilor țițeiului, din cauza riscurilor de penurie de produse și a "amplorii fără precedent a șocului".

Banca semnalează și riscul restricțiilor la exporturile petroliere din SUA, care ar putea mări și mai mult diferența de prețuri dintre țițeiul Brent și petrolul american.

Financial Times a relatat săptămâna trecută că rafinăriile asiatice au redus producția și, implicit, oferta de combustibil pentru avioane și alte produse rafinate, deoarece diminuarea accesului la țițeiul din Orientul Mijlociu a crescut costurile asigurării unor aprovizionări alternative.