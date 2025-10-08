Una dintre cele mai mari fabrici de armament din UE acuză că sediile sale sunt survolate de drone străine. "Suntem îngrijoraţi"

Una dintre cele mai mari fabrici de armament din UE acuză că sediile sale sunt survolate de drone străine. "Suntem îngrijoraţi". Foto: Getty Images

Una dintre cele mai mari companii de apărare aeriană din Europa, care are un sediu şi la Liege, în Belgia, avertizează că fabricile sale ultrasecrete sunt surclasate de un număr tot mai mare de drone și dorește reguli clare privind modul de bruiaj sau doborâre a acestora, transmite Politico.

Vedem mai multe drone decât acum câteva luni”, a declarat Alain Quevrin, directorul Thales Belgia. El a evidențiat observările de deasupra sitului companiei Évegnée Fort din regiunea estică Liège, singura unitate belgiană unde este autorizată să asambleze și să depoziteze explozibili pentru rachetele sale de 70 mm.

Declarațiile sale au venit pe fondul creșterii numărului de rapoarte despre vehicule aeriene fără pilot, inclusiv în Polonia, România, Germania, Norvegia și Danemarca în ultima lună. Unele, precum dronele de război care survolează Polonia și România, erau rusești, în timp ce originea altora a fost mai greu de determinat.

NATO a lansat Eastern Sentry

Ca răspuns, Copenhaga a interzis temporar săptămâna trecută zborurile cu drone, în timp ce NATO a lansat un nou program Eastern Sentry pentru a aborda lacunele critice din apărarea aeriană a alianței.

„Suntem îngrijorați” de aceste evoluții, a spus Quevrin, care vin într-un moment în care compania se grăbește să-și dubleze capacitatea de producție de rachete FZ275 neghidate și ghidate cu laser la 70.000 în următorii câțiva ani, atâta timp cât există o cerere clară.

Multinaționala franceză a depus un „efort uriaș” pentru a instala sisteme de detectare în toate instalațiile sale, a explicat el. Compania a declarat că ar putea folosi dispozitive de bruiaj pentru a bloca semnalul necesar controlului dronelor și pentru a le doborî. Dar problema este că „nu avem voie – legal”, a spus Quevrin. O preocupare legată de doborârea dronelor este că acestea pot provoca daune sau rănirea oamenilor dacă cad.

Acum, țări precum Belgia trebuie să precizeze „care este procesul corect” pentru astfel de observări, a spus Quevrin, inclusiv unde se termină responsabilitățile poliției și unde încep cele ale companiilor.

„Procesul trebuie clarificat”, a spus el, vorbind în timp ce zeci de tehnicieni lucrau meticulos pentru a asambla muniția emblematică a companiei în ateliere de laborator albe impecabile, în spatele unei ferestre de sticlă. „Este o situație cu care trebuie să ne confruntăm cu toții.”

Parlamentul European dezbate Zidul Dronelor

Parlamentarii europeni dezbat, miercuri, la Strasbourg, propunerea Comisiei Europene, privind crearea unui "Zid al dronelor" pe flancul estic, pentru a contracara amenințările cu obiecte fără pilot trimise de Rusia în cadrul războiului său hibrid împotriva democrațiilor de pe continent.

Zidul dronelor ar urma să fie o rețea stratificată de sisteme de detectare și interceptare, bazându-se pe capacitățile anti-drone ale fiecărui membru al UE.

"Doar în ultimele săptămâni, avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, iar drone au zburat în zone din Belgia, Polonia, România, Danemarca și Germania.

Multe zboruri au fost anulate. Este o parte a unui model îngrijorător de amenințări care se înmulțesc. Au fost tăiate cabluri maritime, aeroporturi și obiective logistice au fost paralizate de atacuri digitale, în timp ce alegerile au fost vizate de campanii răuvoitoare", a spus, miercuri, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.