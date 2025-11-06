Undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex, care a obţinut peste 71% din acțiunile producătorului de vinuri din Moldova

Publicat la 20:19 06 Noi 2025 Modificat la 20:19 06 Noi 2025

Undă verde pentru preluarea Purcari de către Maspex. Sursa foto: Getty Images

Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova au acordat autorizările și avizele necesare pentru finalizarea tranzacției prin care Maspex România preia pachetul majoritar de acțiuni al Purcari Wineries Public Company Limited, potrivit Agerpres.

Potrivit unui raport al Purcari Wineries, publicat joi pe site-ul Bursei de Valori București, la data de 13 iunie 2025, Maspex România a anunțat lansarea unei oferte publice voluntare de preluare, având ca scop achiziția a până la 98,3811% din capitalul social emis al Purcari Wineries Public Company Limited. Scopul ofertei de preluare a fost de a permite companiei Maspex România să dobândească o poziție majoritară solidă, în calitate de acționar strategic pe termen lung al Purcari Wineries.

În urma perioadei de subscriere a ofertei de preluare, desfășurată între 16 iulie 2025 - 30 iulie 2025, Maspex România a achiziționat un total de 71,1790% din capitalul social emis al Purcari Wineries, ceea ce a condus la o deținere totală de 72,5362% din capitalul social emis la data de 22 august 2025.

'Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova au acordat autorizările corespunzătoare (ultima aprobare fiind comunicată la data de 5 noiembrie 2025), inclusiv avizele relevante în materie de control al concentrărilor economice/antitrust, autorizând astfel finalizarea tranzacției', se arată în raport.

Ultimul pas de reglementare în implementarea ofertei de preluare constă în obținerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) din România. Notificarea în acest sens a fost transmisă de Maspex România la data de 31 iulie 2025.

Grupul Purcari este unul dintre cei mai importanți producători și cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din Moldova. Este singurul grup de vinării din Europa de Est listat la Bursa de Valori București, sub simbolul WINE.

Maspex România este parte a Grupului Maspex - cea mai mare companie privată din industria alimentară din Polonia și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est, cu o istorie de peste 30 de ani pe piața de profil. Produsele grupului sunt distribuite în peste 60 de țări de pe toate continentele, cu excepția Antarcticii.

Maspex România activează din anul 1996. Compania s-a numit inițial La Festa Internațional, iar prima fabrică a companiei a funcționat la Popești Leordeni, lângă București. Din octombrie 2001, compania a început un amplu proces de retehnologizare și de modernizare a vechii fabrici 'Conserve SA', localizată în Vălenii de Munte, județul Prahova. În 2008, compania a finalizat la Vălenii de Munte, construcția unui nou centru de producție, a unor depozite și linii de producție ultramoderne.