Unde e Putin în timp ce se fac și se desfac planuri pentru pacea din Ucraina. Liderul de la Kremlin a plecat din țară

1 minut de citit Publicat la 13:32 26 Noi 2025 Modificat la 13:32 26 Noi 2025

Unde e Putin în timp ce se fac și se desfac planuri pentru pacea din Ucraina. FOTO: Getty Images

Președintele Vladimir Putin s-a întâlnit miercuri cu președintele kârgâz Sadyr Japarov, în contextul în care Moscova încearcă să consolideze alianțele regionale, scrie The Moscow Times.

Japarov l-a primit pe Putin la Bișkek la mai puțin de două săptămâni după ce s-a alăturat celorlalți patru șefi de stat din Asia Centrală la Washington pentru un summit cu președintele american Donald Trump. Întâlnirea vine, de asemenea, după ce președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a fost la Moscova și l-a invitat pe liderul de la Kremlin să facă o vizită în Kazahstan, în 2026. Putin a acceptat invitația.

„Observăm cu satisfacție că, sub conducerea dumneavoastră, [Kârgâzstanul] este un partener stabil și de încredere”, i-a spus Putin lui Japarov, conform unui raport al Kremlinului privind întâlnirea.

Putin a subliniat rolul economic și de securitate al Rusiei în Kârgâzstan, invocând creșterea comerțului bilateral, dependența țării de aprovizionarea cu energie a Rusiei și prezența unei baze militare rusești. La rândul lui, Japarov a numit Rusia un „aliat strategic, un partener de încredere și un bun prieten” și a lăudat conducerea lui Putin pentru că a dat dovadă de „adaptabilitate și rezistență în ciuda situației geopolitice dinamice și economice complexe”.

Ambii lideri au subliniat creșterea investițiilor rusești în Kârgâzstan. Putin a declarat că aproximativ 1.700 de companii rusești operează acum în țară, în timp ce Japarov a menționat că această cifră reprezintă o creștere de trei ori în ultimii ani.

În cadrul discuțiilor, cele două părți au semnat acorduri privind comerțul, energia și migrația.

Vizita de trei zile a lui Putin, care a început marți, este a doua sa călătorie în Kârgâzstan de la începutul războiului în Ucraina, în 2022.

Vizita sa anterioară, din octombrie 2023, a fost prima sa călătorie în străinătate după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele său pentru acuzații de crime de război legate de deportarea copiilor ucraineni.

De la invazia Ucrainei, țările din Asia Centrală au căutat din ce în ce mai mult să echilibreze relațiile cu Rusia, Statele Unite și China.

Administrația prezidențială din Kârgâzstan a anunțat că un summit al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), condusă de Moscova, este programat joi, ultima zi a vizitei lui Putin.