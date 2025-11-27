"Unde se întorc? O să le opresc comunicarea". O nouă interceptare a ucrainenilor arată că trupe ruse refuză să lupte în Donețk

1 minut de citit Publicat la 08:22 27 Noi 2025 Modificat la 08:22 27 Noi 2025

O nouă interceptare a ucrainenilor arată că trupe ruse refuză să lupte în Donețk. Foto: Profimedia Images

O nouă interceptare a convorbirilor dintre un comandant rus şi un superior arată cum soldaţii Moscovei sunt ameninţaţi că vor fi consideraţi dezertori din cauză că refuză să înainteze pe frontul din Donețk. "Unde naiba se întorc, unde se duc? O să le închid comunicarea radio chiar acum, la naiba cu asta – și o să se întoarcă rapid”, a reacţionat superiorul, conform Kiev Post.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat marți, 26 noiembrie, un nou apel interceptat, dezvăluind că trupele ruse din Donețk refuză să îndeplinească misiuni de luptă, pe măsură ce presiunea din linia frontului și numărul de victime cresc.

În înregistrare, un comandant rus raportează superiorului său că personalul aflat sub autoritatea sa a abandonat pozițiile avansate și se deplasează în spate.

Superiorul său explodează imediat în ameninţări: "Unde naiba se întorc, unde se duc? O să le închid comunicarea radio chiar acum, la naiba cu asta – și o să se întoarcă rapid”.

Se pare că respectiva unitate nu a reușit să avanseze timp de câteva zile. Comandantul superior amenință că va eticheta întregul grup drept dezertori.

"Ieri nu au putut lua o carte poștală, iar acum nici măcar nu pot trece de nenorocita de linie a pădurilor”, a mai spus, furios, superiorul din Armata rusă.

Ce probleme au ruşii pe front

Interceptarea se adaugă unei serii tot mai mari de rapoarte ale Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (HUR) care arată prăbușirea moralului trupelor ruse împinse în atacuri, deşi au antrenament minim.

Apelurile interceptate recente au dezvăluit, de asemenea, înrăutățirea condițiilor din armata rusă. Un soldat s-a plâns de lipsa dotărilor de bază, ceea ce a dus la moartea trupelor în timpul transporturilor de aprovizionare, în timp ce altul a recunoscut că diverse persoane - inclusiv bucătari - erau folosite ca infanterie în timpul atacurilor frontale.