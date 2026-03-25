Ungaria a devenit singura țară UE cu fondurile SAFE pentru reînarmare blocate, după tensiunile cu Bruxelles-ul

Schema cu dobânzi mici a fost introdusă anul trecut de Bruxelles și este concepută pentru a consolida industriile de apărare. FOTO: Hepta

Ungaria este singura țară din UE care așteaptă aprobarea Comisiei pentru o cerere de fonduri pentru apărare din programul SAFE. Potrivit unor surse citate de Euronews, Ungaria a îndemnat Bruxelles-ul să ia o decizie printr-o scrisoare, dar planul de împrumut nu a fost aprobat nici măcar după ce Franța și Republica Cehă, state rămase în urmă, au primit undă verde.

Ungaria a așteptat aprobarea unui plan amplu de cheltuieli pentru apărare finanțat din banii UE, fiind astfel singurul stat membru care nu beneficiază de împrumuturi ieftine pentru reînarmare.

Comisia Europeană a anunțat miercuri că a aprobat cererile Franței și Republicii Cehe, ultimele două planuri în așteptare din cele 19 state membre care au aplicat pentru programul de finanțare ieftină cunoscut sub numele de SAFE. Ungaria rămâne excepția.

Schema cu dobânzi mici a fost introdusă anul trecut de Bruxelles și este concepută pentru a consolida industriile de apărare și pregătirea militară în întregul bloc, ca răspuns la amenințarea reprezentată de Rusia. În cadrul planului, statele membre beneficiază de condiții de finanțare mai bune în comparație cu împrumuturile doar pe piețele de capital sub umbrela UE.

Republica Cehă și Franța vor fi eligibile să împrumute 2 miliarde de euro și, respectiv, 15 miliarde de euro odată ce acordurile de împrumut vor fi semnate. Primele plăți sunt așteptate în aprilie.

Odată cu planurile francez și ceh aprobate, Ungaria este singurul stat membru care încă așteaptă aprobarea Comisiei pentru planul său național SAFE, evaluat la 17,4 miliarde de euro.

Surse au declarat pentru sursa citată că planul Ungariei nu este încă gata pentru aprobare și că evaluarea este în curs de desfășurare. Ungaria a scris o scrisoare oficială Comisiei, solicitând o actualizare a stadiului revizuirii în această lună.

Budapesta se află în centrul mai multor dispute cu UE

Prim-ministrul Viktor Orban blochează pachetul financiar de 90 de miliarde de euro al blocului comunitar pentru Ucraina, în ciuda faptului că l-a aprobat la Consiliul European din decembrie.

Relațiile dintre Budapesta și Bruxelles s-au deteriorat și mai mult în urma rapoartelor publicate weekendul trecut de The Washington Post, care susțin că ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a împărtășit în mod obișnuit informații sensibile cu oficialii ruși în timpul reuniunilor confidențiale ale UE axate pe afaceri externe.

Comisia a descris acuzațiile ca fiind „grave” și a solicitat Ungariei o clarificare rapidă. Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a cerut, de asemenea, răspunsuri din partea Budapestei.

Szijjártó, care inițial a respins rapoartele drept știri false, a declarat luni că este în contact regulat cu partenerii externi ai Ungariei - inclusiv Statele Unite, Rusia, Serbia, Israel și Turcia - înainte și după întâlnirile UE, deoarece deciziile europene afectează relațiile bilaterale ale Ungariei cu aceste țări.

Rusia, spre deosebire de restul țărilor „partenere”, este puternic sancționată de UE, este considerată din ce în ce mai mult un actor ostil și un risc de securitate. Deși protocolul întâlnirilor nu este întotdeauna clar, statele membre ale UE ar trebui să colaboreze sincer.

Ungaria se confruntă cu alegeri generale esențiale pe 12 aprilie, unde puterea de 16 ani a lui Viktor Orban este contestată de liderul partidului Tisza, Péter Magyar, care conduce în prezent sondajele de opinie.