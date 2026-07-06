Ungaria duce autostrada M44 până la granița cu România: Se contruiesc 43 km de drum expres între Békéscsaba și Salonta

Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Sursa foto: Agerpres Foto

Ungaria a lansat procedurile de mediu pentru construcția drumului expres M44, care va lega orașul Békéscsaba de frontiera cu România, în apropiere de Salonta. Traseul ar porni din zona autostrăzii M44 deja construite, în apropiere de Békéscsaba, și ar continua spre graniță, trecând pe lângă localități precum Doboz, Sarkad, Méhkerék și Újszalonta.

Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre cele două țări și stimularea dezvoltării economice în zona de frontieră, potrivit documentelor publicate de Ministerul Mediului.

Noul tronson va avea o lungime de aproximativ 43 de kilometri, în funcție de varianta de traseu aleasă. Drumul va avea două benzi pe sens, fără bandă de urgență, fiind construit pe un terasament cu o înălțime de cel puțin 2-3 metri.

Proiectul include mai multe noduri rutiere denivelate, poduri – inclusiv unul peste râul Kettős-Körös –, pasaje pentru fauna sălbatică, spații pentru echipamente tehnice și zone de odihnă. În apropierea frontierei va fi amenajată și o stație de inspecție pentru vehiculele de marfă grele.

Autoritățile ungare analizează două variante de traseu (V01 și V02), diferențele dintre acestea fiind legate în principal de traversarea cursurilor de apă și de costurile de construcție.

Construcția este programată să se desfășoare în două faze. Prima etapă, care cuprinde aproximativ doi kilometri până la frontieră, ar urma să fie finalizată până în 2030, iar întregul proiect este estimat să fie gata în 2033.

Pentru limitarea impactului asupra mediului sunt prevăzute două pasaje majore pentru fauna sălbatică, mai multe pasaje subterane pentru animale, bariere fonice în apropierea localităților Békéscsaba și Doboz, sisteme de colectare și evaporare a apelor pluviale, precum și plantarea de specii autohtone pentru integrarea drumului în peisaj.