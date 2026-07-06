Ronaldo confirmă că aceasta va fi ultima sa Cupă Mondială: "Cristiano va pleca 1000% cu conștiința împăcată. Nu mă descurc deloc rău"

Ronaldo confirmă că aceasta va fi ultima sa Cupă Mondială. FOTO: Getty Images

Cristiano Ronaldo răspunde atacurilor la adresa sa. Fotbalistul acuză presa că a încercat să-l distrugă mediatic în ultimii 23 de ani și a respins criticile la adresa evoluțiilor sale. Ronaldo a recunoscut că nu mai este la nivelul din anii de glorie, dar spune că se va retrage când va alege el. Declarațiile vin înaintea duelului decisiv al Portugaliei cu Spania de la Cupa Mondială.

Cristiano Ronaldo a admis că această Cupă Mondială va fi ultima din cariera sa și a subliniat că pleacă fără regrete, înaintea confruntării Portugaliei cu Spania, vecina sa iberică, în optimile de finală, programată luni, la Dallas, scrie Reuters.

Fotbalistul în vârstă de 41 de ani, aflat la o ediție record, a șasea Cupă Mondială din carieră, a făcut declarația la finalul unei conferințe de presă în care a insistat că își va încheia cariera plină de trofee în propriile condiții. "Să fie clar că aceasta este ultima mea Cupă Mondială; este ultima mea Cupă Mondială și sper ca mâine să nu fie ultimul meu meci", a spus Ronaldo, înainte de a părăsi sala în aplauzele jurnaliștilor.

Fostul atacant al lui Manchester United și Real Madrid refuzase anterior să confirme că turneul va fi ultimul său Mondial, deși va avea 45 de ani la următoarea ediție, cea din 2030.

"Voi încheia atunci când voi alege eu. Întrebați mereu același lucru: este ultima? Vom vedea. Nu vreau să atrag atenția asupra acestui subiect, cel mai important lucru este să jucăm bine mâine", le-a spus inițial Ronaldo reporterilor, duminică.

"Voi fi perfect sincer: indiferent ce se va întâmpla mâine, Cristiano va pleca 1000% cu conștiința împăcată. Am oferit fotbalului tot ce am putut. Este pasiunea mea să joc de atât de mulți ani. Nu am făcut-o din nevoie, am o viață bună. Este vorba despre pasiune. Joc pentru echipa națională și iubesc să joc fotbal. Indiferent ce se va întâmpla mâine, nu voi pune presiune pe mine că trebuie neapărat să câștig.

Trebuie să te bucuri de fiecare meci la o competiție uriașă precum Cupa Mondială. Cred că nu mă descurc deloc rău. Am marcat trei goluri, alții au făcut-o mai bine, dar cred că nu stau deloc rău."

Ronaldo, relaxat înaintea duelului cu Spania

Un Ronaldo relaxat a recunoscut că s-a bucurat de actualul turneu mai mult decât de precedentele cinci Cupe Mondiale la care a participat și s-a arătat încrezător că echipa lui Roberto Martinez poate trece de o Spanie care a crescut de la meci la meci pe parcursul competiției.

"Dacă nu am fi avut această încredere, nu am fi fost aici", a spus el. "A fost o experiență frumoasă, suntem mai buni cu fiecare meci. Știm că este o competiție dificilă și că este imposibil să joci mereu bine. Unele echipe bune au fost eliminate, iar asta spune totul. Echipa este bine, calmă și bine pregătită. Vom întâlni o echipă dificilă, dar cred că vom fi pregătiți."

Ronaldo va ajunge la a 233-a selecție pentru Portugalia dacă va evolua împotriva Spaniei, o țară de care este strâns legat după cele nouă sezoane petrecute la Real Madrid.

Bilanțul său de goluri împotriva vecinei iberice a Portugaliei este însă limitat: doar patru reușite contra Spaniei. Printre acestea se numără hat-trick-ul spectaculos din remiza 3-3 din faza grupelor de la Cupa Mondială din 2018.

"Spania este mereu o candidată la câștigarea Campionatului European, a Ligii Națiunilor, a câștigat deja această competiție", a spus Ronaldo. "Spania este favorită. Are mai multe titluri decât Portugalia, dar aceasta este o competiție diferită, cu jucători diferiți. Sunt accidentări, este căldura. Îmi place să joc împotriva Spaniei, palmaresul meu este destul de bun. Am jucat împotriva lor de 10 sau 11 ori și bilanțul este destul de echilibrat. Meciul va fi decis de mici detalii. Am sentimentul că vom câștiga."