Un bărbat din Roman a răspuns la telefon și a pierdut peste 6.000 de euro. Poliția investighează cazul

Poliţiştii au solicitat blocarea sumei de bani. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat din oraşul Roman a răspuns la un apel telefonic și a pierdut peste 6.000 de euro (31.950 lei), după ce a fost păcălit de un individ care s-a prezentat drept inspector ANAF. Sub pretextul recuperării unei sume de 4.000 de lei reprezentând TVA restantă, escrocul l-a convins să îi transfere banii. În prezent, cazul este anchetat de polițiștii din judeţul Neamț.

Coşmarul trăit de bărbatul de 33 de ani a început în cursul zilei de ieri, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ într-un comunicat.

"La data de 3 iulie, bărbatul ar fi fost apelat telefonic, de către o persoană necunoscută, care s-a recomandat a fi lucrător ANAF şi care sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4.120 lei, TVA restant, de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma de 31.950 lei, din contul bancar al firmei pe care o administrează, într-un alt cont bancar", au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ într-un comunicat, oferit sâmbătă, 4 iulie.

Pentru limitarea prejudiciului, polițiștii au solicitat blocarea sumei de bani și au deschis dosar penal pentru înşelăciune.

Oamneii legii recomandă cetăţenilor să nu facă transferuri de bani în urma unor apeluri telefonice chiar dacă persoana se prezintă drept reprezentant al unei instituţii publice sau bănci, să verifice întotdeauna identitatea apelatului, să nu comunicate date bancare, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS unor persoane necunoscute.