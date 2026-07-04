Alertă pe litoralul românesc: A fost arborat steagul roșu. O fetiţă a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost scoasă din mare

O fetiţă de 11 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost scoasă din mare, în staţiunea Mamaia. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Este alertă pe litoralul românesc, unde steagul roşu a fost arborat în aproape toate staţiunile. În ciuda avertismentelor salvamarilor, turiştii continuă să intre în mare, iar în Mamaia, o fetiţă de 11 ani a fost scoasă din valuri în stare gravă şi se află acum internată la spitalul din Constanţa. În Vama Veche, un bărbat a fost la un pas să se înece, iar salvatorii au decis să îl transporte la spital. Steagul roşu a fost arborat şi în Saturn.

Salvamarii din staţiunile din România sunt în alertă sâmbătă şi au arborat steagul roșu pe plajă. Prezenţa acestora înseamnă pericol extrem de înec și interzice categoric turiştilor intrarea în mare. Din nefericire, foarte mulţi turişti care se află astăzi pe litoral ignoră aceste avertismente. Printre aceştia se numără şi părinţi cu copii. Aşa cum se poate observa pe video-ul de mai jos, adolescenţii sunt lăsaţi se aventureze în valurile agitate ale Mării Negre.

În aceste condiţii, salvamarii se plimbă de la un capăt la altul al plajei pentru a-i avertiza pe cei care merg în larg, fără să ţină cont că există pericol de înec.

În Mamaia, o fetiţă de 11 ani a fost scoasă din apa Mării Negre în stare gravă la spitalul din Constanţa.

"Am fost anunţaţi că un copil a intrat în mare şi nu a mai fost observat. Am trimis echipele de intervenţie în zona respectivă, au început căutările. Turiştii au observat-o pe fată, au scos-o în zona de siguranţă, la mal.

Au fost începute manevrele de resuscitare, au venit imediat şi echipele de la SMURD. După multe eforturi, a început să aibă funcţii vitale", a declarat Gabi Culea, şef salvamari Mamaia, pentru Antena 3 CNN.

După mai multe intervenții pentru salvarea unor persoane aflate în pericol, şeful salvamarilor din Mamaia le cere turiștilor să nu ignore steagurile arborate pe plajă, întrucât acestea indică gradul de pericol al mării.

Din păcate, şi în Vama Veche s-au petrecut scene dramatice, după ce un bărbat a ignorat steagul roşu arborat de salvamari. El a fost adus în timp util la mal, iar echipajul medial sosit la faţa locului a decis să îl ducă la spital.

"Facem un apel: atunci când se arborează steagul galben, steagul roşu – să le respecte! Pentru că nu este de joacă cu marea!", a precizat Gabi Culea, şef salvamari Mamaia, în cadrul interviului.

Steagul roşu este arborat de salvamari în timpul fenomenelor periculoase precum valurile mari, curenții puternici sau furtunile.