Cod Galben emis duminică de ANM. Harta zonelor afectate. După caniculă și furtuni tropicale, vremea se schimbă radical

1 minut de citit Publicat la 10:50 05 Iul 2026 Modificat la 10:52 05 Iul 2026

Mai multe zone din România se află, duminică, sub Cod Galben de vânt puternic. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis duminică un Cod Galben valabil în aceeași zi, în intervalul orar 12 - 21.

În perioada de timp menționată, în sudul Banatului și în vestul și sud-vestul Olteniei vor fi intensificări ale vântului.

Acesta va sufla cu viteze de 50 - 70 km/h, a precizat sursa citată.

Furtunile cu precipitații abundente au afectat zone din România în ultimele ore

Furtunile violente au afectat zone din județul Prahova.

Aici, șosele, gospodării și terenuri au fost complet inundate.

Șuvoaiele au îngreunat circulația pe mai multe drumuri naționale și au dat bătăi de cap localnicilor.

Pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei din beciuri și curți, potrivit Antena 3 CNN.

După caniculă și furtuni, vremea se schimbă radical

Un front aer rece va traversa România și va aduce precipitații, iar vremea va intra într-un proces accentuat de răcire.

Vor fi temperaturi chiar și cu 20 de grade Celsius mai mici decât cele din vestul Europei, care va fi lovit de un nou val de caniculă.

"Duminică, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei, în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi cuprinse între 23 și 32 de grade.

Așadar, o vreme plăcută pentru această perioadă din punct de vedere termic, raportat la ceea ce se întâmplă în partea centrală și vestică a continentului, unde temperaturile se situează mult peste cele obișnuite ale perioadei.

Duminică, din punct de vedere al manifestărilor de instabilitate, doar în zonele montane și submontane - și izolat în restul țării - vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Debutul săptămânii următoare se va face cu valori de temperatură în jurul celor specifice perioadei: vorbim de maxime cuprinse în general între 23 și 32 de grade.

Din punct de vedere al manifestărilor de instabilitate, acestea își vor face simțită prezența în special în partea de vest, centru, sud și est a țării locale", a precizat Raul Ilea, meteorolog ANM, la Antena 3 CNN.