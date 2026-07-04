ANM publică harta furtunilor de sâmbătă. Cod galben de ploi torențiale, grindină sau vânt puternic în București și mai multe județe

ANM a emis Cod galben de ploi torențiale şi grindină, dar și un alt cod de vânt puternic. Sursa colaj foto: Facebook/Meteoplus

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineaţa două coduri galbene: unul de ploi torențiale și grindină, altul de vânt puternic. Potrivit meteorologilor, municipiul Bucureşti şi alte şapte judeţe sunt vizate de atenţionarea meteorologică de vijelii şi căderi de grindină. În Constanţa şi Tulcea sunt aşteptate rafale de vânt de 70 km/h, dar şi în mai multe judeţe din Moldova, printre care se numără Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui.

Cod galben de furtună, vânt puternic şi grindină, sâmbătă, 4 iulie

Municipiul Bucureşti şi județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călărași, Ilfov se află astăzi sub cod galben de vijelii şi grindină. Atenţionarea meteorologică de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni a început în această dimineaţă, la ora 10:00 şi este valabilă până la ora 20:00.

"În județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călărași, Ilfov și în municipiul București vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), frecvente descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp", a transmis ANM într-un comunicat.

Interval de valabilitate pentru codul galben de vijelii şi grindină: 4 iulie, ora 10:00 – ora 20:00. Sursa foto: meteoromania.ro

Cod galben de vânt, sâmbătă, 4 iulie

Tot astăzi este în vigoare o atenţionare meteorologică de Cod galben de vânt în mai multe judeţe din România. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea este valabilă de la ora 10:00 şi expiră diseară, la ora 23:00.

"În intervalul menționat, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 50...70 km/h", s-a precizat pe meteoromania.ro.

Interval de valabilitate pentru codul galben de vânt: 4 iulie, ora 10:00 – ora 23:00. Sursa foto: meteoromania.ro

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza informaţiile de mai sus.

Meteorologii au anunţat vineri, 3 iulie, că se vor înregistra temperaturi mai scăzute și furtuni săptămâna viitoare. Prognoza meteo până la începutul lunii august o poţi afla aici.