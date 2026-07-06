"Am venit cu inima”. Voluntari francezi sunt pregătiți de unitatea de elită a serviciilor secrete militare ucrainene pentru război

2 minute de citit Publicat la 09:32 06 Iul 2026 Modificat la 09:32 06 Iul 2026

Se așteaptă ca membrii europeni ai NATO și Canada să se angajeze la summit să trimită 70 de miliarde de euro în ajutor militar către Kiev. Foto: Hepta

Voluntari francezi s-au antrenat cu Legiunea Internațională, condusă de serviciile secrete militare ucrainene. Voluntarii s-au alăturat Grupului Tactic Revanche al legiunii, exersând tactici de asalt, mânuirea armelor și manevre în unități mici, potrivit Euronews.

Un voluntar care se antrena cu unitatea, cunoscut sub numele de „Leon”, a spus că a călătorit în Ucraina pentru că dorea „să ajute și să lupte pentru poporul ucrainean”.

„Îmi place să fiu soldat, iar situația din Ucraina mi-a atins inima. Așa că am luat această decizie cu inima”, a spus el.

Luptătorii internaționali au consolidat forțele armate ale Kievului de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, voluntari din întreaga lume înscriindu-se în unitățile de sprijin.

O unitate de luptă de elită

Ucraina a operat o serie de unități străine - inclusiv Legiunea Internațională din cadrul Forțelor Terestre și Legiunea Internațională a Serviciilor Secrete de Apărare ale Ucrainei. Legiunea Forțelor Terestre a fost reorganizată la sfârșitul anului 2025, soldații săi fiind transferați în alte regimente de asalt. Mutarea nu a afectat legiunea străină a DIU.

Legiunea se descrie ca o „unitate de luptă de elită” formată din personal militar din întreaga lume și spune că oferă salarii mai mari decât multe alte domenii ale forțelor armate ale Ucrainei.

Acesta lucrează sub serviciul de informații al apărării ucrainene, care este implicat în activități de informații militare care acoperă apărarea, construcțiile, tehnologia militară și securitatea cibernetică. Videoclipurile postate pe conturile sale de socializare îi arată pe luptătorii săi efectuând atacuri cu drone, lansând atacuri de infanterie asupra pozițiilor rusești și efectuând misiuni de recunoaștere.

O problemă evidentă cu care se confruntă recruții străini care servesc în Ucraina este bariera lingvistică.

Însă „Viking”, un instructor care lucrează cu voluntarii francezi, a spus că a fost capabil să transmită instrucțiuni de bază și că uneori avea un interpret care lucra alături de el.

Acest lucru se întâmplă în timp ce aliații se pregătesc pentru summitul NATO din 2026, care urmează să aibă loc la Ankara în perioada 7-8 iulie.

Sprijin de 70 de miliarde de euro

Se așteaptă ca membrii europeni ai NATO și Canada să se angajeze la summit să trimită 70 de miliarde de euro în ajutor militar către Kiev, atât în ​​2026, cât și în 2027.

Atât președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât și președintele rus Vladimir Putin au discutat sâmbătă cu Donald Trump despre războiul din Ucraina, au declarat Kievul și Moscova.

Într-o postare pe X, Zelenski a spus că există o „perspectivă reală” de a pune capăt războiului și că el și președintele SUA au convenit să continue discuțiile în timpul viitorului summit NATO.

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a declarat că Putin și Trump au avut o convorbire de o oră și 25 de minute, în contextul în care SUA își sărbătorește cea de-a 250-a aniversare.

„Președintele SUA și-a reafirmat încă o dată disponibilitatea de a contribui la o încetare rapidă a ostilităților și de a căuta soluții pașnice la criză”, a declarat Ușakov într-un comunicat.