"Este nevoie de un ordin de restricție". Trump publică o fotografie cu Meloni și reaprinde disputa cu premierul italian

Președintele american a publicat o fotografie în care apare alături de șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, însoțită de textul "Este nevoie de un ordin de restricție". FOTO Truth Social

Președintele american Donald Trump o atacă iar pe Giorgia Meloni înainte de summitul în care se decide viitorul Europei. Președintele american a publicat o fotografie în care apare alături de șefa guvernului italian, însoțită de textul "Este nevoie de un ordin de restricție".

Liderul de la Casa Albă a publicat o imagine în care șefa guvernului italian pare surprinsă într-o atitudine de "adorație" față de președintele Statelor Unite. Imaginea este însoțită de mesajul "este nevoie de un ordin de restricție", sugerând că ar trebui luate măsuri împotriva premierului italian.

Atacul vine după mai multe contre dure între cei doi lideri. Ultima dată, Trump a afirmat că Meloni ar fi implorat o întâlnire față în față cu acesta în timpul summitului G7, declarație pe care prim-ministra Italiei a criticat-o dur.

Mai mult, schimburi de replici dure au avut loc și după ce Papa Leon a criticat războiul pornit de Trump împotriva Iranului. Postarea lui Trump vine chiar înainte de summitul NATO de la Ankara, care va avea loc pe 7 și 8 iulie.

Donald Trump a publicat, de asemenea, o imagine modificată digital în care fostul președinte Barack Obama și soția sa, Michelle Obama, apar făcând cu mâna în timp ce urcă la bordul Air Force One, avionul fiind desenat cu graffiti. Episodul vine la câteva luni după o postare rasistă a președintelui, în care cuplul Obama fusese reprezentat ca maimuțe în junglă. Acea postare a fost ulterior ștearsă, după critici venite din partea ambelor tabere politice.

Cea mai recentă imagine îi arată pe soții Obama zâmbind și salutând de pe scara avionului prezidențial, pe care apar graffiti cu sloganul campaniei democrate "Yes We Can", cuvântul "Obama" și acronimul BLM, de la Black Lives Matter. Pe aeronavă apare și o inscripție în arabă, "alhamdulillah", expresie care înseamnă "slavă lui Dumnezeu" sau "mulțumesc lui Dumnezeu".