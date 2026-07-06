De ce femeile din România câștigă aproape la fel ca bărbații, dar ies la pensie cu mult mai puțini bani

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Diferența de gen la pensii în UE este de peste două ori mai mare decât diferența de gen la salarii. Experții indică factori suplimentari, printre care diferențele legate de orele lucrate și de anii de contribuție, care rezultă în mare parte din rolurile de gen și din munca de îngrijire neplătită, scrie Euronews.

Diferența de gen la salarii este evidentă. În UE, femeile câștigă cu 11,1% mai puțin decât bărbații. Situația se agravează la pensionare. Diferența de gen la pensii este semnificativ mai mare decât cea de la salarii. În medie, pensionarele din UE primesc cu 24,5% mai puțin decât bărbații, adică mai mult decât dublul diferenței salariale.

Dar de ce este diferența la pensii atât de mult mai mare? Cum se compară diferența de gen la salarii cu cea de la pensii, la nivel european? Și în ce țări este cea mai gravă situația?

Potrivit Eurostat, diferența de gen la salarii variază, în 2024, între -0,8% în Luxemburg și 18,8% în Estonia, dintre cele 30 de țări europene analizate.

În afara acestora două, Belgia (0,7%), România (3,7%) și Polonia (4%) au cele mai mici diferențe, în timp ce Cehia (18,5%), Austria (17,6%) și Ungaria (16,9%) au cele mai mari.

Diferența este de 15,6% în Germania, 13,3% în Marea Britanie, 11,8% în Franța, 7,3% în Spania și 5,3% în Italia.

Doar în Luxemburg diferența de gen la salarii este în favoarea femeilor, la -0,8%, ceea ce înseamnă că femeile câștigă, în medie, mai mult decât bărbații.

În țările nordice, diferența se situează, în general, sub media UE.

„Nu este vorba neapărat despre trăsăturile sistemelor de pensii din țările nordice, ci și despre o disponibilitate mai bună a serviciilor de îngrijire a copiilor și despre roluri de gen diferite, care duc la o distribuire mai echilibrată a muncii de îngrijire”, a declarat profesoara Alexandra Niessen-Ruenzi, de la Universitatea din Mannheim.

Media diferenței de gen la pensii în UE este de peste două ori mai mare decât cea de la salarii (24,5% față de 11,1%). Practic, pensionarele primesc 75,5 euro pentru fiecare 100 de euro primiți de bărbați.

Doi indicatori diferiți, două povești diferite

Niessen-Ruenzi a subliniat că cei doi indicatori măsoară lucruri diferite. Diferența de gen la salarii se calculează, de regulă, pe baza salariului orar.

„Diferența de gen la pensii, în schimb, reflectă veniturile obținute și istoricul de contribuții pe parcursul întregii vieți. Așadar, ea nu surprinde doar diferențele de salariu orar, ci și diferențele legate de volumul de muncă, întreruperile de carieră și numărul de ani petrecuți în muncă plătită”, a explicat ea pentru Euronews Business.

Dr. Ariane Agunsoye, de la Goldsmiths, University of London, a subliniat că diferența de gen la pensii este, de regulă, mult mai mare decât cea de la salarii, deoarece pensiile reflectă acumularea inegalității pe parcursul întregii vieți profesionale, nu doar salariul actual.

„Micile diferențe de venituri, de ore lucrate, de întreruperi de carieră, de responsabilități de îngrijire, de obiceiuri de economisire și de decizii de investiții se acumulează de-a lungul deceniilor și devin cel mai vizibile abia la pensionare”, a declarat aceasta.

Diferența de gen la pensii variază între 5,6% în Estonia și 38,2% în Malta. Este de peste 30% în mai multe țări, printre care Marea Britanie (37%), Olanda (36,3%), Austria (35,6%), Luxemburg (32,7%), Belgia (31,3%) și Irlanda (31,1%).

Dintre cele cinci mari economii ale Europei, diferența de gen la pensii depășește media UE de 24,5% în toate cazurile. Marea Britanie (37%) conduce clar detașat, urmată de Spania (29,2%) și Italia (28,6%). Franța (27,2%) și Germania (25,8%) se situează ușor peste media UE.

De ce există diferența de gen la pensii?

Profesoara Iris Kesternich, de la Universitatea din Hamburg, a atribuit diferența de gen la pensii unui set de trei factori: diferențele de salarizare între genuri, diferențele legate de orele lucrate – femeile lucrează cu normă redusă mult mai des decât bărbații, la nivelul întregii Europe – și diferențele privind anii de contribuție, cauzate de faptul că femeile părăsesc piața muncii, cel puțin pentru câțiva ani, în perioada în care au copii.

Profesorul Liam Foster, de la Universitatea din Sheffield, a subliniat, la rândul său, că factorii care generează diferența salarială nu se transferă pur și simplu la pensionare, ci se amplifică și se multiplică în timp.

El a explicat că pensiile se bazează pe dobândă compusă, astfel încât o mică diferență în contribuțiile la pensie din perioada în care cineva are 20 sau 30 de ani se amplifică exponențial până la vârsta de 60 de ani.

Țările care inversează tendința și cele unde problema este cea mai gravă

Diferența de gen la pensii este mai mică decât diferența de gen la salarii doar în patru țări.

Este vorba despre Estonia (5,6% față de 18,8%), Slovacia (8,4% față de 15,7%), Cehia (9,6% față de 16,9%) și Ungaria (9,6% față de 16,9%).

„Țările din Europa de Est au o tradiție în care femeile se întorc, de regulă, rapid la muncă după ce nasc”, a explicat Niessen-Ruenzi.

Luxemburg înregistrează cea mai mare diferență între indicatorul de gen la pensii și cel de la salarii, de 33,5 puncte procentuale (pp).

Malta (33,5pp), Belgia (30,6pp), Olanda (25,1pp) și Marea Britanie (23,7pp) completează topul primelor cinci.

În Italia (23,3pp), Irlanda (22,8pp), Spania (21,9pp), Austria (18pp), Cipru (17,2pp), Portugalia (16,2pp), Franța (15,4pp) și România (15,2pp), diferența depășește, de asemenea, 15 puncte procentuale.

Germania (10,2pp) are cea mai mică diferență dintre cele cinci mari economii, ceea ce se explică în mare parte prin diferența de gen la salarii deja mai mare (15,6%) comparativ cu celelalte țări.

Dr. Gabriele Mari, de la Erasmus University Rotterdam, a subliniat că diferențele mari de gen în veniturile acumulate pe parcursul vieții persistă în mare parte pentru că femeile continuă să poarte, în cea mai mare măsură, povara îngrijirii copiilor și a activităților de îngrijire, de-a lungul vieții.

„În timp ce prestează mai multă muncă neplătită, femeile se confruntă cu perioade costisitoare în afara muncii plătite sau cu locuri de muncă slab remunerate, fie cu normă redusă, fie în ocupații subevaluate – toți acești factori contribuind, în timp, la pensii mai mici”, a declarat el.