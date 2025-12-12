Ungaria îl atacă pe Mark Rutte: „Înjunghie pe la spate negocierile de pace”

Peter Szijjarto, cunoscut pentru simpatiile sale față de Rusia, îl acuză pe Mark Rutte că „alimentează tensiunile de război”. Foto: Profimedia Images

Peter Szijjarto, șeful diplomației ungare susține că „toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale președintelui Donald Trump”, dând pe post de dovadă pentru această afirmație niște declarații ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, despre care a spus că „încearcă să alimenteze tensiunile de război”. Șeful diplomației ungare a făcut aceste afirmații, vineri, pe Facebook, conform MTI și Agerpres.

„Dacă cineva mai avea îndoieli că toţi cei de la Bruxelles şi-au pierdut cu adevărat minţile, aceştia ar putea fi convinşi în sfârşit după discursul secretarului general NATO de ieri (joi - n. red.) la Berlin”, a afirmat ministrul ungar.

„Mark Rutte a spus nişte lucruri dure: că «noi» suntem următoarele ţinte ale ruşilor, care ar putea fi gata să atace NATO în cinci ani, şi că securitatea Ucrainei este securitatea noastră”, a declart Szijjarto.

„Secretarul general al NATO nu a folosit niciodată cuvinte atât de dure, dar acesta este un semn clar că toată lumea de la Bruxelles s-a aliniat împotriva eforturilor de pace ale preşedintelui american, Donald Trump”, a apreciat Szijjarto. „Prin această declaraţie, secretarul general al NATO a înjunghiat practic pe la spate negocierile de pace”, a afirmat el.

Szijjarto a declarat că Ungaria, în calitate de membru al alianţei nord-atlantice, a respins remarcile secretarului general. „Securitatea ţărilor europene nu este garantată de Ucraina, ci de NATO însăşi! Iar Ucraina luptă pentru ea însăşi, nu pentru noi”, a spus el.

„Astfel de declaraţii provocatoare sunt iresponsabile şi periculoase! Îi cerem lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile legate de război!”, a insistat şeful diplomaţiei ungare.

Declarațiile lui Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis, joi, un avertisment sumbru legat de faptul că Europa „este următoarea ţintă a Rusiei" și a cerut liderilor țărilor europene să își imagineze un război cu distrugeri uriașe”.

El a precizat că „mult prea mulţi aliaţi nu simt urgenţa ameninţării ruse” şi le-a cerut tuturor aliaţilor „să-şi crească rapid cheltuielile şi producţia pentru apărare pentru a preveni un război purtat de Rusia, care ar putea fi de amploarea războiului pe care l-au îndurat bunicii şi străbunicii noştri”.

„Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Şi suntem deja în pericol. Când am devenit Secretar General al NATO, anul trecut, am avertizat că ceea ce se întâmplă în Ucraina li s-ar putea întâmpla şi ţărilor aliate, că trebuie să trecem la o mentalitate de război”, a spus Mark Rutte

„Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri. Imaginaţi-vă: un conflict care atinge fiecare cămin, fiecare loc de muncă. Distrugeri, mobilizare generală, milioane de oameni strămutaţi, suferinţe uriaşe şi pierderi extreme”.

Secretarul general al NATO s-a arătat îngrijorat că „pre mulți sunt mulțumiți de sine” și „nu simt urgența”.

„Şi prea mulţi cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Momentul pentru acţiune este acum. Conflictul este la uşa noastră. Rusia a readus războiul în Europa. Şi trebuie să fim pregătiţi”, a spus Rutte, care a adăugat apoi că .„Rusia ar putea fi gata să folosească forţa militară împotriva NATO în termen de cinci ani”.

Rutte l-a ironizat, însă, pe dictatorul Vladimir Putin, despre care a spus că următorul său slogan electoral ar trebui să fie „Să redăm slăbiciunea Rusiei”.

„Preşedintele american, Donald Trump, este singurul care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor”, a susţinut secretarul general al NATO.

„Trebuie să întărim Ucraina, ca să-l putem stopa pe Putin”, a transmis el, declarându-se, totodată, convins că SUA şi Europa sunt pe aceeaşi lungime de undă în ceea ce privşte Ucraina.