Uniunea Europeană amână un summit-cheie cu Londra și îl așteaptă pe proeuropeanul Burnham. Guvernul britanic, „iritat” de decizie

Andy Burnham. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană a amânat summitul cu Marea Britanie din 22 iulie, preferând să-l aștepte pe noul premier proeuropean Andy Burnham înainte de a relua resetarea relațiilor post-Brexit. Decizia a iritat guvernul de la Londra, care spera ca acordul aflat deja în lucru – mobilitate pentru tineri, bariere comerciale mai mici și taxe universitare reduse pentru studenții din UE – să fie finalizat rapid. Tensiunea apare chiar la 10 ani de la votul pentru Brexit, considerat de laburiști un dezastru economic și politic, scrie Financial Times.

Decizia UE de a amâna un summit cu Marea Britanie luna viitoare a stârnit iritare la Londra, în timp ce Bruxelles-ul așteaptă instalarea proeuropeanului Andy Burnham la Downing Street pentru a rescrie relațiile de după Brexit.

După ce Keir Starmer și-a anunțat demisia luni, António Costa, președintele Consiliului European, a declarat că summitul din 22 iulie va fi amânat pentru a permite UE să lucreze cu „succesorul” premierului britanic.

Decizia a surprins și a enervat guvernul Starmer, potrivit a două persoane implicate în negocieri. „Pe aici, oamenii nu au fost tocmai încântați”, a spus una dintre ele. „Nu ne așteptam la asta”.

Data summitului fusese anunțată abia săptămâna trecută. Burnham, care se așteaptă să-i ia locul lui Starmer în funcția de premier, va trebui acum să adauge relația Marea Britanie-UE pe lista sa de priorități.

Tensiunile au apărut chiar înaintea aniversării, marți, a 10 ani de la votul pentru Brexit din 2016 – considerat de guvernul laburist un dezastru economic și politic. Starmer a căutat să arunce vina pe Nigel Farage, liderul Reform UK, care a fost unul dintre principalii susținători ai votului pentru ieșirea din UE.

Nick Thomas-Symonds, ministrul pentru relația cu UE, a spus marți, despre amânarea summitului: „Bineînțeles că sunt dezamăgit”. A adăugat însă: „Desigur, acel summit va reveni. Avem o înțelegere pentru un summit în 2026”.

Burnham declarase anterior că și-ar dori ca Marea Britanie să readere la UE „cât sunt în viață”, însă a insistat ulterior că va respecta promisiunea electorală a laburiștilor din 2024 de a nu reintra în piața unică sau în uniunea vamală a blocului în acest mandat parlamentar.

Ambele părți recunosc că decizia lui Starmer de a se retrage – și posibilitatea ca Burnham să devină premier chiar din 17 iulie – a creat probleme politice înaintea summitului propus.

Echipa de negociere de la Londra credea însă că un acord – care ar fi putut include o reducere semnificativă a taxelor pentru studenții din UE la universitățile britanice – prindea contur și ar fi putut fi aprobat de viitorul prim-ministru.

Costa a declarat într-o conferință de presă că UE îl va aștepta pe succesorul lui Starmer înainte de a organiza reuniunea. „Îmi doresc ca succesorul său să poată da continuitate acestui drum bun de resetare a relației noastre”, a spus el.

Un oficial european de rang înalt implicat în discuțiile despre relația cu Marea Britanie a spus că nu se așteaptă ca Burnham să rupă abordarea lui Starmer privind resetarea relațiilor dintre cele două părți și că negocierile ar putea chiar „să accelereze” dacă acesta vine cu ambiție și determinare.

Starmer voia ca summitul să-i consolideze moștenirea prin reconstruirea legăturilor economice dintre Marea Britanie și UE după Brexit, iar lucrările avansează la un acord care include un program de mobilitate pentru tineri și reducerea barierelor comerciale pentru alimente, băuturi și energie.

Marea Britanie lua în calcul să le ofere studenților din UE „taxe interne” – adică aceleași taxe de școlarizare pe care le plătesc studenții britanici pentru a studia la universitățile din Regat – în schimbul unor concesii importante din partea europeană, au spus surse din guvernul britanic.

Starmer a făcut presiuni pentru un acces mai larg la piața unică și pentru includerea Marii Britanii în inițiativele europene de achiziții publice „Made in Europe”. Oficialii britanici nu cred că Burnham ar schimba în mod substanțial forma a ceea ce se negociază.

„Rațiunea UE de a amâna summitul pare să țină mai degrabă de relația în ansamblu, așa că e logic să faci asta cu noul lider”, a spus o persoană de la Londra informată despre discuții.

Burnham este aproape necunoscut în UE. „A fost vreodată la Bruxelles?”, a întrebat un oficial european. Alți doi oficiali au spus că, până acum, nu a existat niciun contact între echipa sa și conducerea UE.

„Intenția este să discutăm cu Marea Britanie. Vrem să organizăm acest summit. A fost planificat de multă vreme. Vrem un summit cu rezultate clare”, a spus unul dintre ei.

Un diplomat al UE a spus despre Burnham: „Abia dacă știu ceva despre acest om. Acestea fiind spuse, având în vedere că pe Starmer l-a doborât tocmai teama de a face pași, fie ei îndrăzneți sau nu, nu putem decât spera că Burnham a învățat lecția și va da dovadă de leadership”.

Un al doilea diplomat european a spus: „Avem zero informații recente despre politica pe care vrea să o urmeze, dar cred că programul electoral din 2024 îl va constrânge și pe el”.

Bernd Lange, eurodeputat german care coprezidează Grupul de Contact pentru Marea Britanie din Parlamentul European, a spus că este „păcat" că Starmer a demisionat. „După ani de manevre tactice, el a adus un nou elan și a făcut posibil un început cu adevărat nou. Acest impuls pozitiv nu trebuie pierdut acum”, a spus el.

Eurodeputatul irlandez Barry Andrews a declarat: „UE ar trebui să fie pregătită să recompenseze orice lider britanic care recunoaște că Brexitul a fost o țeapă”.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a lăudat luni pe Starmer pentru „revigorarea relației dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană”.