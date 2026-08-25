Avertisment de la Bruxelles după seceta extremă: „Investiți acum miliarde sau factura va fi mult mai mare în anii următori”

Pentru a împiedica escaladarea costurilor, guvernele europene trebuie să înceapă să investească sume masive. FOTO: Profimedia Images

Temperaturile extreme și seceta istorică din această vară arată că guvernele trebuie să cheltuiască mai mult pentru consolidarea apărării împotriva încălzirii globale sau se vor confrunta cu o factură și mai mare în anii următori, a declarat pentru Politico șeful UE pentru climă.

Valurile succesive de căldură, seceta tot mai severă și incendiile de vegetație devastatoare au provocat pagube uriașe în ultimele luni, unii economiști estimând că pierderile vor anula creșterea modestă a PIB-ului UE din 2026.

Impactul din acest an este în linie cu proiecțiile. Comisia Europeană estimează că dezastrele provocate de schimbările climatice reduc deja cu 1% PIB-ul blocului comunitar, procent care va ajunge la 2,3% până în 2050 și la 7% până la sfârșitul secolului. Asiguratorii avertizează că pierderile cumulate de PIB în țările UE cele mai expuse ar putea ajunge la 7% între acest an și 2030.

Comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, avertizează că, pentru a împiedica escaladarea costurilor, guvernele europene trebuie să înceapă să investească sume masive în măsuri pentru adaptarea țărilor la schimbările climatice, cunoscută drept adaptare climatică.

„Cred că am avut acum suficiente dovezi concrete pentru a înțelege că investițiile în adaptare nu sunt un lux”, a declarat el într-un interviu.

„Este o necesitate absolut clară”, a adăugat el. „Să trecem la acțiune, iar acest lucru are implicații pentru bugetul european, pentru bugetele naționale... dar realitatea este că, dacă nu o faceți, veți plăti mai mult.”

Plătești acum sau plătești mai mult mai târziu

Comisia a transmis în ianuarie că UE trebuie să investească aproximativ 70 de miliarde de euro în fiecare an în măsuri de adaptare, precum prevenirea inundațiilor și răcirea orașelor.

Deocamdată însă, guvernele UE cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate de schimbările climatice infrastructurii și bunurilor materiale se ridică, în medie, la aproximativ 45 de miliarde de euro în fiecare an.

Hoekstra a recunoscut că multe guverne europene se confruntă cu un spațiu fiscal limitat. El a insistat însă că banii investiți acum vor preveni probleme economice și mai grave în viitor.

„Niciunul dintre noi nu are un copac cu bani în curte”, a spus Hoekstra. „Dar, în cele din urmă, un buget reflectă prioritățile tale politice. Iar ceea ce ne spun incendiile de vegetație și inundațiile este că ar fi bine să transformăm acest lucru într-o prioritate, pentru că, altfel, vom plăti un preț și mai mare - în ceea ce privește efectele asupra sănătății, efectele economice și efectele asupra societății.”

Un studiu recent al World Resources Institute a constatat că fiecare dolar investit în măsuri de adaptare generează beneficii de 10 dolari într-un deceniu. Organizația Națiunilor Unite estimează că fiecare miliard de dolari investit în protecția zonelor de coastă poate preveni pagube economice de 14 miliarde de dolari.

Guvernele care aleg să nu facă aceste investiții „nu ar trebui să fie surprinse dacă veți avea mai multe zone pe care nu le veți mai putea asigura”, a avertizat Hoekstra. „Și nu fiți surprinși dacă pagubele economice cresc, cresc și iar cresc.”

Țările europene și Bruxelles-ul și-au îmbunătățit planificarea pentru dezastrele din timpul verii, a spus Hoekstra, menționând sutele de pompieri pentru situații de urgență staționați în zonele cu risc ridicat, sub coordonarea Comisiei, precum și extinderea planificată a flotei UE pentru stingerea incendiilor.

Dezastrele climatice înseamnă deja pierderi de 1% din PIB

Comisia elaborează în prezent un pachet de măsuri pentru adaptarea la nivelul UE, denumit Integrated Framework for European Climate Resilience, și intenționează să prezinte un set de măsuri în octombrie sau noiembrie.

Cadrul va include trei piloni principali, a spus Hoekstra. Primul este un scenariu comun pentru care toate guvernele UE ar trebui să se pregătească, așa cum au recomandat consilierii științifici ai Comisiei la începutul acestui an.

Al doilea este o mai mare claritate în ceea ce privește responsabilitățile - la nivel municipal, regional, național sau european - atunci când vine vorba despre adaptarea Europei la schimbările climatice. „Cine este responsabil pentru stingerea incendiilor? Cine este responsabil pentru finanțare? Cine este responsabil pentru plantarea copacilor în orașe? Cine este responsabil pentru măsurile de sănătate destinate persoanelor în vârstă? Și așa mai departe”, a spus el.

În cele din urmă, Comisia vrea să se asigure că planificarea pentru adaptare este „integrată” în toate politicile europene și naționale, ceea ce înseamnă că reziliența climatică ar trebui luată în calcul la fiecare etapă a procesului decizional privind investițiile în infrastructură, legislația și nu numai.

În plus, UE trebuie să continue să urmărească reducerea emisiilor de carbon, atât în interiorul, cât și în afara blocului comunitar, pentru a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice. Dar chiar și la nivelul actual al încălzirii globale, guvernele trebuie să se pregătească pentru mai multe dezastre, a subliniat Hoekstra.

„Chiar dacă am reuși să eliminăm toate emisiile mâine, tot am avea parte de o serie de veri foarte dificile în anii următori”, a spus el.

„Nu ne putem permite ca vara lui 2027 sau vara lui 2028 să fie o altă dovadă concretă. Am avut destule astfel de dovezi. Știm ce se întâmplă. Știm ce urmează”, a adăugat el. „Nu putem spera pur și simplu că, dacă vom continua să facem aceleași lucruri, rezultatele vor fi mai bune. Ar fi naiv și, din punctul meu de vedere, inacceptabil.”