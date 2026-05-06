Diviziuni la Bruxelles în urma amenințărilor lui Trump cu noi tarife: "Dorim să încheiem un acord cât mai curând posibil”

Negociatorii sunt sub presiune în urma recentelor amenințări ale lui Trump de a crește tarifele pentru mașinile fabricate în UE de la 15% la 25%. Sursa foto: Profimedia Images

Deputații europeni și țările UE se confruntă cu o presiune crescândă înaintea discuțiilor cheie privind implementarea acordului comercial UE-SUA. Cu toate acestea, oficialii avertizează că solicitările Parlamentului European pentru noi garanții ar putea fi prea ambițioase pentru a asigura un acord, în urma unor negocieri cruciale care vor avea loc miercuri seară, potrivit Euronews.

Confruntați cu termene limită strânse, cerințe stricte și amenințări tarifare repetate din partea președintelui american Donald Trump, negociatorii UE din Parlamentul European și Consiliu intră în negocieri comerciale cruciale UE-SUA cu perspective slabe de a obține un progres.

Miercuri seară, deputatul german Bernd Lange (S&D), președintele influentei comisii pentru comerț a Parlamentului European, și președinția cipriotă a UE, reprezentând statele membre, vor încerca să finalizeze un acord convenit vara trecută la Turnberry între președintele american Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Negociatorii sunt sub presiune în urma recentelor amenințări ale lui Trump de a crește tarifele pentru mașinile fabricate în UE de la 15% la 25%, o mișcare care a sporit și mai mult urgența implementării acordului.

În același timp, aceștia sunt constrânși de opinii puternic divizate, atât între instituții, cât și în cadrul grupurilor parlamentare, cu privire la importanța ca acordul să fie promovat cu orice preț pentru a evita incertitudinea continuă sau dacă negocierile ar trebui să continue în căutarea unui acord mai echilibrat.

„Dorim să încheiem acest acord cât mai curând posibil, fără nicio condiționalitate”, a declarat Željana Zovko, negociatorul principal al PPE, pentru Euronews.

Partidul politic al lui Zovko, Partidul Popular European conservator, a pledat pentru implementarea acordului, indiferent de condițiile pe care eurodeputații le-au atribuit.

Clauza care permite UE să suspende acordul

În martie, parlamentarii au negociat până în ultimul moment un compromis care include o clauză care permite UE să suspende acordul dacă SUA impun tarife peste plafonul de 15% sau amenință integritatea teritorială a statelor membre ale UE - așa cum a făcut Trump în cazul Groenlandei.

De asemenea, aceștia doresc ca tarifele americane pentru oțel și aluminiu, încă stabilite la 50%, să fie reduse la plafonul de 15% inclus în acordul Turnberry.

PPE a insistat asupra unei „clauze răsărit de soare”, care condiționează reducerile tarifare ale UE de implementarea de către SUA a acordului Turnberry, inclusiv respectarea plafonului tarifar de 15%.

Însă partidul a adăugat presiune asupra lui Lange după ce SUA au amenințat vinerea trecută că vor impune tarife de 25% pentru mașinile UE, iar acum este pregătit să renunțe la cerere.

„Am propus acest lucru ca o cale de ieșire în timpul negocierilor cu alte grupuri politice pentru a vota asupra unui mandat în martie”, a spus Zovko. „Dar avem companii care strigă după ajutor și certitudine. Lange trebuie să își asume responsabilitatea.”

Liderul PPE, Manfred Weber, insistă, de asemenea, pentru accelerarea procesului, potrivit unor surse parlamentare.

„Dacă trilogul nu produce un rezultat, vom supune pur și simplu [acordul] la vot”, a declarat el reporterilor marți în timpul unei conferințe de presă.

Însă alți parlamentari europeni insistă că trebuie respectate condițiile pentru a proteja acordul de schimbările din administrația SUA și de amenințările repetate cu tarifele din partea lui Trump.

Se așteaptă ca Lange să mențină cât mai multe dintre cererile Parlamentului, care formează logica centrală a negocierilor.

„Nu văd cum poate Parlamentul să se întoarcă în plen cu mâinile goale, având în vedere cât de puternice sunt cerințele sale”, a declarat un diplomat UE pentru Euronews.

Membrii grupului Socialiștilor și Democraților spun că sunt sceptici că negociatorii vor ieși din această seară cu un acord.

„Vrem tot ce am pus pe masă? Desigur că nu”, a spus o sursă din S&D, argumentând însă că UE trebuie totuși să „protejeze” întreprinderile de postările neregulate ale lui Trump pe rețelele de socializare și de utilizarea tarifelor vamale de către SUA ca pârghie.

Eurodeputații cer garanții credibile

„Amenințările lui Trump obligă Parlamentul să insiste pentru garanții solide cu privire la acest acord”, a declarat europarlamentarul socialist Brando Benifei pentru Euronews. „Având în vedere poziția agresivă a SUA, doar un acord echilibrat ar oferi stabilitate întreprinderilor și cetățenilor europeni.”

Diviziuni similare au apărut și în rândul diplomaților, mulți dintre aceștia fiind sceptici că se va ajunge la un progres.

„Suntem gata să ne îndreptăm spre poziția Parlamentului, dar este prea departe pentru ceea ce putem accepta”, a declarat un alt diplomat UE pentru Euronews.

Germania, ai cărei producători auto au fost vizați direct de ultima amenințare tarifară a lui Trump de săptămâna trecută, face presiuni pentru ca acordul să fie adoptat rapid, deși nu cu orice preț. Între timp, Franța a susținut măsurile de siguranță ale Parlamentului.

„Există cu siguranță un teren comun pentru a suspenda acordul dacă SUA nu își îndeplinește obligațiile”, a declarat un al treilea diplomat al UE pentru Euronews. „Dar este, de asemenea, în interesul nostru să nu alimentăm narațiunea lui Trump că UE nu își îndeplinește obligațiile.”

CoUn oficial PPE a declarat pentru Euronews că negocierile trebuie să se desfășoare „rapid”, altfel presiunea va continua să se „acumuleze”. Oficialul a adăugat că grupurile politice din Parlament se așteaptă cel puțin la un acord de principiu în urma discuțiilor din această seară.