Reînarmarea Europei. Ursula von der Leyen a prezentat planul de Apărare de 800 de miliarde de euro

Președinta Comisiei Europene a anunțat, marți dimineață, într-o conferință de presă un plan în cinci puncte pentru reînarmarea Europei. Ursula von der Leyen a precizat că i-a informat pe liderii blocului comunitar printr-o scrisoare de măsurile pe care le propune. Astfel, țările care cresc, în medie, cu 1,5% din PIB cheltuielile pentru Apărare nu vor intra în procedura de deficit excesiv. De asemenea, fondurile europene din planul de coeziune al UE pot fi folosite și pentru înarmare, iar UE va avea un nou fond de 150 de miliarde de euro, constând în împrumuturi pentru Apărare. Per total, planul anunțat de von der Leyen va permite disponibilizarea de fonduri de 800 miliarde euro.

„Trăim vremuri periculoase. Nu trebuie să vă descriu natura gravă a amenințărilor cu care ne confruntăm sau a consecințelor devastatoare pe care ar trebui să le îndurăm dacă aceste amenințări s-ar concretiza. Întrebarea nu mai este dacă securitatea Europei este amenințată în cel mai real mod posibil sau dacă Europa ar trebui să ducă mai mult din povara propriei responsabilități pentru securitatea sa. De fapt, noi cunoaștem de mult timp răspunsurile la aceste întrebări. Întrebarea reală este dacă Europa este pregătită să acționeze atât de decisiv precum dictează contextul? Și dacă Europa e pregătită și capabilă să acționeze cu rapiditate și ambiție?”, și-a început Ursula von der Leyen discursul.

Președinta Comisiei Europene a spus că există un răspuns răsunător la aceste întrebări din partea Europei și anume că ne aflăm într-o „eră a reînarmării”.

„Europa e pregătită să își mărească masiv cheltuielile cu Apărarea, atât pe termen scurt pentru a sprijini Ucraina, dar și pe termen lung pentru a fi mai responsabilă pentru propria securitate”, a spus Ursula von der Leyen.

