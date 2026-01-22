Religia în Europa se schimbă dramatic: Tot mai mulți oameni devin atei. Numărul creștinilor a scăzut enorm în ultimii ani

2 minute de citit Publicat la 21:25 22 Ian 2026 Modificat la 21:25 22 Ian 2026

Creșterea ateilor și a secularilor pare să reflecte scăderea creștinismului. Foto: Getty Images

Populația Europei se schimbă, iar odată cu ea și modul în care oamenii practică religia. Între 2010 și 2020, ateii au reprezentat cel mai rapid grup în creștere pe continentul european, potrivit unor date recente.

Pentru a înțelege aceste transformări, trebuie să privim mai întâi imaginea de ansamblu. În 2020, Europa avea o populație de 753 de milioane de locuitori.

Conform datelor Pew Research Centre, două treimi dintre europeni se identificau ca fiind creștini (67%), un sfert dintre ei nu erau afiliați niciunei religii (25%), iar 6% dintre locuitori erau musulmani, scrie Euronews.

În spatele acestor cifre, însă, se ascund tendințe diferite. Deși creștinismul a crescut la nivel global între 2010 și 2020, în Europa numărul celor care se identifică ca fiind creștini a scăzut. În doar zece ani, proporția creștinilor a coborât de la 74% la 67% din populație.

„Aproximativ doi din trei oameni din Europa încă se identifică ca fiind creștini. Dar în 2010, era vorba de trei din patru persoane”, explică Conrad Hackett, demograf senior la Pew Research Centre.

Țările care au pierdut cei mai mulți creștini

Două țări au pierdut majoritatea religioasă creștină: Franța și Regatul Unit. Studiul arată că dezgățarea religioasă este explicația principală a acestui trend.

De asemenea, comunitatea evreiască a scăzut pe continent, cu 8% în ultimul deceniu.

În schimb, trei grupuri au înregistrat creșteri în termeni absoluți, în frunte cu ateii. „Dintre cele șapte grupuri pe care le-am analizat, cei fără afiliere religioasă au fost grupul care a crescut cel mai mult”, a spus demograful.

Numărul persoanelor fără nicio afiliere religioasă a crescut cu 37% în zece ani. În termeni de creștere, aceștia depășesc hindusii (30%) și musulmanii (15%). Totuși, hindusii reprezentau doar 0,3% din populația europeană în 2020.

Creșterea ateilor și a secularilor pare să reflecte scăderea creștinismului.

„Cea mai mare schimbare din Europa a venit din renunțarea la religia în care oamenii au fost crescuți. Și, din nou, majoritatea acestor schimbări vin de la persoane cu background creștin care ne-au spus în timpul interviurilor recente că nu se mai identifică cu nicio religie”, notează Hackett.

Deși numărul musulmanilor a crescut cu 15,9% în termeni absoluți în ultimii zece ani, „ponderea musulmanilor în totalul populației Europei a crescut cu mai puțin de un punct procentual”, precizează Conrad Hackett.

Diferențe de vârstă între grupuri

Europa este un continent cu populație îmbătrânită, arată datele Pew Research Centre. Evreii și creștinii sunt grupurile cu cea mai mare vârstă mediană, 52, respectiv 45 de ani. În schimb, musulmanii reprezintă cel mai tânăr grup religios, cu o vârstă mediană de 34 de ani.

„Pentru persoanele care nu se identifică cu nicio religie, vârsta mediană este 39 de ani. Deci, musulmanii și cei neafiliați sunt, în medie, mai tineri, iar populația generală, creștinii și evreii, sunt mai în vârstă”, explică Hackett.

Datele Pew Research Centre se bazează pe recensăminte și sondaje, dar metodologiile nu sunt întotdeauna comparabile.

„În fiecare țară din Europa există diferențe. Unele țări măsoară religia în recensămintele lor, multe nu”, a subliniat Hackett.