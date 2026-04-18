UE își proclamă „suveranitatea digitală” față de SUA: guvernele europene renunță la WhatsApp și Signal

Guvernele Franței, Germaniei, Poloniei, Olandei, Luxemburgului și Belgiei au început să renunțe la WhatsApp și Signal și să le înlocuiască cu servicii locale de mesagerie, care să fie folosite de angajații și funcționarii guvernamentali, pentru schimbul de mesaje confidențiale. NATO dispune deja de propriul serviciu de mesagerie, iar Comisia Europeană plănuiește să renunțe la WhatsApp la finele acestui an, informează Politico.

Decizia țărilor UE de a folosi aplicații de mesagerie controlate de guvern, arată că Europa începe să caute alternative la tehnologiile și aplicațiile americane, pe fondul temerilor legate de dependența strategică a UE față de SUA.

WhatsApp este deținut de gigantul tehnologic american Meta, în timp ce Signal e o aplicație open-source administrată de o organizație non-profit cu sediul în SUA.

Renunțarea la aceste două aplicații extrem de populare de către funcționarii UE reflectă, totodată, și îngrijoarea guvernelor UE a vulnerabilităților pe care astfel de aplicații le au atunci când vine vorba de schimburi de mesaje confidențiale între oamenii politici.

„Comunicațiile noastre se desfășoară în prezent pe platforme asupra cărora nu avem niciun control”, a declarat pentru Politico Willemijn Aerdts, ministrul Digitalizării din Olanda. „Într-o lume în care tehnologia e folosită tot mai mult ca un instrument al puterii, asta reprezintă un risc”.

Șeful agenției federale belgiene responsabile de implementarea de aplicații software securizate, Brandon De Waele, a spus: „Toată lumea în Europa vorbește despre suveranitate. Pentru noi, asta înseamnă suveranitate digitală”.

WhatsApp and Signal s-au confruntat cu atacuri cibernetice în ultimele săptămâni: luna trecută mai multe agenții de securitate cibernetică au avertizat că grupările de hackeri ruși au țintit serviciile de mesagerie folosite de oficialii guvernamentali, prin intermediul unor atacuri de tip phishing.

Comisia Europeană le-a cerut oficialilor europeni să închidă un grup de dsicuții pe aplicația Signal, după apariția mai multor breșe de securitate care au afectat mai multe dispozitive.

Belgia a adoptat și ea recent un serviciu local de mesagerie securizat, care să fie folosit de oficialii guvernamentali pentru informații confidențiale, dar nu și clasificate. Noua aplicație - BEAM - are caracteristici similare cu aplicații precum WhatsApp sau Signal, dar, spre deosebire de acestea, operează sub control guvernamental.