Unul dintre cei mai mari sportivi din lume a dezvăluit că animalul său de companie este, de fapt, o clonă a câinelui mort în 2023. Sursa foto: Hepta

Tom Brady, legendarul jucător din NFL, a făcut o afirmaţie şocantă, marţi, la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, susținând că actualul său câine, Junie, este o clonă a patrupedului Lua, mort în 2023, potrivit ABC.

Brady a spus că a colaborat cu compania de biotehnologie și inginerie genetică Colossal Biosciences pentru „o a doua șansă cu o clonă a iubitului nostru câine”.

Vestea vine în contextul în care Colossal anunță achiziția Viagen Pets and Equine, „liderul și expertul global în clonarea animalelor”, potrivit unui comunicat de presă.

Conform unui comunicat de presă, Viagen este singura organizație din afara Colossal care a reușit să cloneze specii pe cale de dispariție.

„Îmi iubesc animalele. Ele înseamnă totul pentru mine și familia mea”, a declarat Brady marți.

Cum şi-a clonat câinele

„Acum câțiva ani, am lucrat cu Colossal și am valorificat tehnologia lor de clonare neinvazivă printr-o simplă recoltare de sânge a câinelui în vârstă al familiei noastre înainte ca aceasta să moară”, a continuat el. „În câteva luni, Colossal le-a oferit familiei mele o a doua șansă cu o clonă a iubitului nostru câine.”

El a adăugat: „Sunt încântat de modul în care tehnologia Colossal și Viagen împreună poate ajuta ambele familii să-și piardă animalele de companie iubite, contribuind în același timp la salvarea speciilor pe cale de dispariție.”

Lua, un metis de pitbull, a murit în decembrie 2023. Era un membru iubit al familiei lui Brady.

La acea vreme, fosta soție a lui Brady, Gisele Bundchen, a anunțat vestea într-o postare pe Instagram, scriind: „Va trăi pentru totdeauna în inimile noastre.”

Viagen clonat anterior câinii lui Paris Hilton și Barbra Streisand. Compania a „clonat cu succes 15 specii” în total, inclusiv dihorul cu picioare negre și calul lui Przewalski, conform comunicatului de presă din această săptămână.