Ursula von de Leyen a cedat, după patru luni de negocieri: Fermierii vor primi mai mulți bani în Bugetul UE

3 minute de citit Publicat la 17:09 10 Noi 2025 Modificat la 17:09 10 Noi 2025

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Sursa foto: Getty Images

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat luni că, după patru luni de negocieri, legislativul UE a convins Comisia să modifice propunerea de buget UE pentru 2028 - 2034 prezentată în iulie, astfel încât să fie garantată finanțarea adecvată a fermierilor și regiunilor, scrie Agerpres.

Mureșan este negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul multianual al Uniunii Europene în perioada 2028-2034

Siegfried Mureșan: Pentru zonele rurale, am negociat minim 10% din fondurile nealocate din planurile naționale

"În propunerea de buget multianual a Comisiei Europene pentru perioada 2028-2034, o mare parte a fondurilor este alocată țărilor membre prin intermediul unor planuri naționale.

Însă această alocare nu prevedea, inițial, o finanțare clară pentru dezvoltare rurală și pentru coeziune, cu excepția celor mai defavorizate regiuni.

Erau garantate cu finanțare clară doar plățile directe către fermieri.

Noi, Parlamentul European, nu am fost de acord cu această propunere fiindcă ar fi pus în pericol fondurile, atât pentru zonele rurale, cât și pentru regiuni, obligând satele și comunele din România să concureze cu orașele și județele noastre pentru aceiași bani.

În urma presiunii din partea majorității pro-europene a Parlamentului European, noua propunere a Comisiei prevede o alocare de minimum 10% pentru zonele rurale din fondurile nealocate din planurile naționale'', a explicat Mureșan într-un comunicat.

Conform celor convenite, statele membre nu pot reduce cu mai mult de 25% fondurile de coeziune, comparativ cu actualul exercițiu financiar multianual 2021-2027, fără o justificare clară.

Mureșan: CE a consolidat rolul regiunilor în adoptarea și implementarea planurilor naționale

În plus, Comisia Europeană a consolidat rolul regiunilor în adoptarea și implementarea planurilor naționale.

În noua propunere a Comisiei, autoritățile locale și regionale vor fi implicate în toate etapele conceperii și ale implementării planurilor naționale.

''Este un lucru foarte important, deoarece primarii și aleșii locali cunosc cel mai bine care sunt prioritățile comunităților pe care le conduc și unde trebuie să meargă fondurile europene, iar propunerea inițială a Comisiei le acorda un rol mult mai redus în procesul de atragere a finanțării europene.

Propunerea Comisiei Europene poate fi îmbunătățită și mai mult și vom lucra la acest lucru la nivelul Parlamentului European.

Dar modificările aduse reprezintă o victorie a Parlamentului European pentru apărarea intereselor fermierilor și regiunilor din România și din întreaga Europă'', a subliniat eurodeputatul român.

Comisia Europeană intenționează să reformeze bugetul multianual al UE printr-o prioritizare a cheltuielilor legate de apărare și competitivitate, adăugând noi surse de venituri și modificând criteriile de finanțare.

Potrivit executivului comunitar, viitorul buget multianual al UE ar urma să fie în jur de 2.000 de miliarde de euro, cu aproximativ 700 de miliarde de euro mai mare decât este estimat în prezent pentru actuala perioadă de programare financiară multianuală, 2021 - 2027.

Proiectul multianual prezentat în luna iulie de executivul comunitar prevedea o fuziune între fondurile de coeziune - menite să reducă diferențele între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor Uniunii Europene - și subvențiile agricole, în planuri naționale centralizate ce ar totaliza 865 de miliarde de euro.

Documentul a întâmpinat opoziție din partea regiunilor și a fermierilor, dar și a eurodeputaților.

Aceștia au amenințat cu blocarea negocierilor dacă proiectul nu este amendat înaintea dezbaterilor din plen, programate în această lună.

Statele membre urmează să-și depună propriile amendamente

''Parlamentul European nu poate accepta această propunere ca bază de începere a negocierilor'', au arătat liderii grupurilor Partidului Popular European (PPE), Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D), Renew Europe (liberal) și Verzilor într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen în urmă cu zece zile.

De asemenea, liderii celor patru grupuri europarlamentare menționate solicitau ca politica agricolă comună, ce asigură condiții echitabile pentru fermierii din Uniunea Europeană, să fie menținută separat, și susțineau un rol mai puternic pentru Parlamentul European în aprobarea și revizuirea planurilor de cheltuieli ale țărilor UE.

Conform propunerii din iulie a Comisiei Europene, aceste planuri ar fi urmat să fie negociate doar între statele membre și executivul UE.

Statele membre au un cuvânt mai greu în negocierile privind bugetul comunitar și sunt decise să-și prezinte propriile amendamente în 2026.

Parlamentul European are posibilitatea de a aproba sau de a respinge versiunea finală a bugetului multianual al UE, ce este așteptată să fie gata la începutul anului 2027.