Ursula von der Leyen, vizită la Kiev înaintea unui anunț crucial al Comisiei Europene

Președintele executivului comunitar a precizat pe Twitter că pe agenda discuțiilor cu președintele Volodimir Zelenski figurează reconstrucția Ucrainei și progresul înregistrat de această țară în efortul de aderare la Uniunea Europeană.

"Împreună cu președintele Zelenski, voi face un bilanț al activităților comune necesare pentru reconstrucție și al progresului înregistrat de Ucraina pe calea sa europeană", se spune în mesajul postat de von der Leyen.

Discuțiile vor contribui la evaluarea noastră cu privire la cât de pregătită este Ucraina pentru a fi considerată o țară candidată și a începe pentru a începe negocieri îndelungate, care includ reformele necesare, a precizat ulterior președintele Comisiei Europene.

Ea le-a mai spus reporterilor că evaluarea Comisiei în privința Ucrainei va fi prezentată "în curând".

With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



