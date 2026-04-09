Utilaje din Germania, Japonia și Elveția ajung în fabricile de rachete din Rusia: Ucraina a dezvăluit schema de ocolire a sancțiunilor

1 minut de citit Publicat la 23:45 09 Apr 2026 Modificat la 23:52 09 Apr 2026

Tehnologiile occidentale permit industriei de apărare a Rusiei să mențină ratele de producție și să se adapteze la condițiile unui război prelungit. FOTO: Hepta

Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina a raportat că, împreună cu structurile analitice, a identificat 15 întreprinderi din complexul militar-industrial al Rusiei, care nu sunt încă supuse sancțiunilor internaționale. În plus, autoritățile ucrainene au publicat date despre 66 de unități de echipamente tehnologice străine utilizate de aceste întreprinderi, asigurând astfel continuitatea producției de arme rusești chiar și sub presiunea internațională, potrivit Euromaidan Press.

Sursa citată precizează că este vorba despre produse de origine germană, japoneză, taiwaneză, austriacă și elvețiană care au intrat în complexul militar-industrial al Rusiei și au devenit extrem de importante pentru producția de arme.

Printre echipamentele identificate se numără strunguri de înaltă precizie, mașini de frezat și rectificat, mașini industriale, sisteme pentru producerea plăcilor cu circuite imprimate, precum și standuri pentru testarea vibrațiilor și camere de temperatură, fără de care producția militară modernă este practic imposibilă.

De fapt, aceste tehnologii permit industriei de apărare a Rusiei să mențină ratele de producție și să se adapteze la condițiile unui război prelungit.

Componentele rachetelor, în centrul atenției

Printre întreprinderile nou identificate se numără producătorii de componente pentru rachetele de croazieră 9M727 ale sistemului operațional-tactic Iskander.

Acestea includ, în special, uzina Tambov „Electronpribor”, Uzina Electromecanică Volzhsky și SA „Orbita”, care rămân în afara presiunii sancțiunilor, în ciuda implicării lor directe în producția de arme.

Aceasta înseamnă că chiar și componentele critice ale sistemelor de rachete continuă să fie produse cu acces la tehnologii globale.

Complexul militar-industrial al Rusiei continuă să funcționeze datorită accesului la tehnologii străine care intră în țară prin intermediul statelor terțe și al schemelor de eludare a sancțiunilor.

Controlul insuficient al utilizatorului final permite furnizarea de echipamente care sunt utilizate ulterior în scopuri militare, chiar dacă acestea au fost destinate în mod oficial sectorului civil.

Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina a subliniat necesitatea consolidării controlului internațional asupra exportului de tehnologii sensibile, deoarece fără aceasta, presiunea sancțiunilor rămâne incompletă.

„Este extrem de important să se restricționeze furnizarea către Federația Rusă de piese de schimb, fluide tehnice și software, fără de care nici măcar echipamentele deja instalate nu vor putea funcționa mult timp”, subliniază agenția.

Printre măsurile posibile se numără restricțiile tehnologice, inspecțiile locațiilor de utilizare a echipamentelor și controlul asupra pieței secundare, care ar putea deveni esențiale pentru blocarea accesului Rusiei la resurse critice.