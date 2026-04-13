„Vă scutesc de așteptare. Iranul nu va capitula". Experții pun la îndoială planul lui Trump pentru strâmtoarea Ormuz

Experții internaționali avertizează că blocada anunțată de Donald Trump în strâmtoarea Ormuz riscă să nu ducă la o dezescaladare a conflictului cu Iranul, ci mai degrabă să amplifice tensiunile globale. Analiștii citați de The New York Times spun că Teheranul nu dă semne de capitulare, iar măsura ar putea împinge prețurile petrolului și mai în sus.

Anunțul președintelui Trump privind o blocadă a SUA a fost cea mai recentă încercare de a presa Iranul să negocieze, după ce discuțiile directe din weekend nu au dus la niciun acord.

Prin anunțarea unei blocade complete a porturilor iraniene, președintele Trump a adoptat o abordare radical nouă pentru a obține ceea ce își dorește de săptămâni întregi: redeschiderea strâmtorii Ormuz pentru traficul global.

Președintele pare să spere că blocada va pune o presiune suplimentară pe Iran, după ce discuțiile directe dintre oficialii americani și iranieni din Pakistan, din weekend, nu au reușit să pună capăt războiului, sugerând că și alte țări s-ar putea alătura efortului.

Experții și-au exprimat îndoiala că blocada i-ar putea aduce lui Trump un rezultat final pe care să îl poată prezenta drept o victorie americană.

„Vă scutesc de așteptare: Iranul nu va capitula”, a spus Danny Citrinowicz, cercetător senior la Institute for National Security Studies din Israel, specializat în Iran și rețelele sale proxy. „Acest regim consideră că daunele provocate de această acțiune vor fi mai mari pentru SUA și economia internațională decât pentru Iran.”

„Nu văd iranienii ridicând steagul alb”

El a adăugat că impunerea unei blocade implică riscuri pentru SUA. Aceasta ar putea crește și mai mult prețurile petrolului, accentuând presiunea asupra economiei globale. Interceptarea de nave aparținând, de exemplu, Indiei sau Chinei ar putea provoca tensiuni diplomatice. De asemenea, ar aduce navele americane în raza de acțiune a rachetelor și dronelor iraniene, punând personal militar american în pericol.

„Nu văd iranienii ridicând steagul alb”, a spus Citrinowicz, sugerând că SUA ar fi mai bine să caute un compromis acceptabil pentru liderii iranieni.

Până acum, se pare că blocada ar aparține în mare parte doar Statelor Unite. Majoritatea țărilor au rămas tăcute luni. Câteva, pe lângă Spania, și-au exprimat opoziția.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că țara sa nu va susține o astfel de măsură. Omologul său australian, Anthony Albanese, a spus că guvernul său nu a fost consultat și a cerut „dezescaladarea” conflictului.

Într-un videoclip publicat de biroul său, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a spus că țara sa susține blocada și că este „în coordonare constantă” cu SUA. El nu a precizat dacă Israelul va participa direct la aplicarea blocadei.

Războiul americano-israelian împotriva Iranului, aflat acum în a șaptea săptămână, a dat peste cap comerțul global, a destabilizat piețele energetice și a provocat dificultăți economice în numeroase țări, afectând atât aliați, cât și adversari ai SUA.

Loviturile aeriene intense ale SUA și Israelului au decimat marina iraniană, armata și lansatoarele de rachete, iar activiști iranieni susțin că peste 1.700 de civili au fost uciși.

Totuși, aceste pagube nu au făcut Iranul mai dispus la concesii în negocierile din weekend.

Nici anunțul brusc al blocadei făcut de Trump nu a îmbunătățit perspectiva tot mai pesimistă asupra impactului războiului asupra economiei globale. Prețurile petrolului au crescut luni, iar bursele au scăzut, semn că investitorii nu cred că blocada va rezolva rapid situația.

Mesajul lui Trump, primit cu scepticism

Trump ar putea supraestima eficiența presiunii economice asupra Iranului, a spus Ahmet Kasim Han, profesor de relații internaționale la Universitatea TED din Ankara.

„Iranul suferă deja și a demonstrat că este dispus să suporte mai multe lovituri”, a spus el. „Regimul iranian nu este unul care să se preocupe de bunăstarea cetățenilor săi, iar societatea civilă nu are capacitatea de a se opune în fața unei crize economice.”

El a adăugat că mesajul lui Trump este slăbit de afirmația că alte țări ar susține blocada, fără a preciza care sunt acestea.

„Acest obicei de a spune că alții sunt de acord cu el, fără a-i numi, îi reduce credibilitatea și nu ajută poziția SUA la nivel internațional.”

Forțele navale ale Gărzilor Revoluționare Iraniene au declarat că orice navă militară care se apropie de strâmtoare va primi un „răspuns sever”, crescând riscul unor atacuri directe asupra navelor și militarilor americani.

Nu este clar dacă SUA a discutat anterior blocada cu partenerii săi arabi din Golful Persic sau cu alți aliați.

Ca parte a represaliilor la atacurile SUA-Israel, Iranul a lansat drone și rachete asupra unor facilități petroliere și infrastructuri civile din regiune — inclusiv în Arabia Saudită, Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite — perturbând producția și exporturile de petrol și gaze.

„Pentru moment, complică lucrurile”, a spus Abdulkhaliq Abdulla, profesor de științe politice în Emirate. „Lucrurile erau deja complicate, iar asta adaugă încă un nivel de dificultate.”

El a dat vina pe Iran pentru turbulențele din Golf, spunând că „ei sunt cei care au acaparat strâmtoarea Ormuz și nu vor să cedeze”. Majoritatea guvernelor care au reacționat la anunțul lui Trump au cerut revenirea la negocieri.