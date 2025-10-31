Vance avertizează: Este risc de „dezastru” în aeroporturi și la zboruri dacă shutdownul din SUA nu încetează până de Ziua Recunoştinţei

Vicepreşedintele american JD Vance. Sursa foto: Hepta

Vicepreşedintele american JD Vance a avertizat joi asupra unui posibil haos în traficul aerian de sărbători, dacă shutdownul se prelungeşte până în sezonul aglomerat de călătorii de Ziua Recunoştinţei (în a patra joi din noiembrie), îndemnându-i pe democraţi să asigure voturile necesare pentru redeschiderea guvernului, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

După o întâlnire la Casa Albă cu directorii generali ai American Airlines şi United Airlines, lideri sindicali şi alţi oficiali din industria aviaţiei, Vance a afirmat că o prelungire a shutdownului până mai târziu în noiembrie ar putea duce la mai mulţi angajaţi absenţi, la cozi mai lungi la controalele de securitate şi întârzieri ale zborurilor.

„Ar putea fi un dezastru. Chiar ar putea fi, căci, în acest moment, vorbim de oameni care au pierdut trei salarii”, a spus Vance. „Câţi dintre ei nu se vor prezenta la muncă?”, a întrebat retoric el.

Delta Air Lines, United, Southwest Airlines şi American Airlines au cerut Congresului să adopte rapid un proiect de lege privind finanţarea temporară pentru a permite redeschiderea guvernului şi continuarea discuţiilor asupra problemelor legate de politica de asistenţă medicală.

Blocaj bugetar în SUA: Shutdown de 30 de zile

O oprire a guvernului din cauza blocajului bugetar (shutdown) de 30 de zile a dus la o creştere bruscă a zborurilor afectate de întârzieri din cauza absenţei controlorilor de trafic aerian. Astfel, mii de curse au fost afectate.

„Aceasta pune presiune pe economie”, a declarat presei Scott Kirby, directorul executiv al United, adăugând că situaţia creată afectează numărul de rezervări.

Shutdown-ul a obligat 13.000 de controlori de trafic aerian şi 50.000 de agenţi din Departamentul pentru securitate în transporturi să lucreze fără plată, indică surse din domeniul american al transporturilor.

Companiile aeriene au cerut în repetate rânduri să se pună capăt acestei situaţii, invocând riscuri pentru siguranţa traficului aerian.