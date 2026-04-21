"Vânzarea rezervelor de aur pentru a cumpăra armament este o iluzie”. Diviziuni în Polonia privind finanțarea programelor de apărare

Ministrul de Finanțe al Poloniei a respins ca fiind „un miraj” planul președintelui de a vinde rezervele de aur ale băncii centrale pentru a finanța armata, în loc să apeleze la împrumuturi ieftine ale UE destinate aceluiași scop, potrivit Financial Times.

Andrzej Dománski a declarat că Varșovia va încerca să acceseze fondul de apărare al UE, în valoare de 150 de miliarde de euro, în ciuda unui veto prezidențial, chiar dacă acest lucru ar însemna o „flexibilitate” redusă în utilizarea împrumuturilor pentru investiții non-militare.

El a respins sugestiile președintelui Karol Nawrocki și ale guvernatorului băncii centrale, Adam Glapiński, de a utiliza veniturile din vânzările de aur ca o modalitate alternativă de finanțare a cheltuielilor militare.

„Refuz să accept ideea modernizării armatei poloneze pe baza mirajului profiturilor viitoare ale băncii centrale - refuz”, a declarat Dománski pentru FT în timpul unei vizite la Washington.

Deși banca centrală era cea care trebuia să decidă cum să își utilizeze rezervele, instituția nu va avea o imagine finală a câștigurilor sale anuale până în primăvara anului 2027, a spus el.

„Avem nevoie de resurse pentru a moderniza armata poloneză acum. Nu văd niciun rost să așteptăm și de aceea vom folosi programul Safe cât mai repede posibil.”

Anul trecut, Polonia s-a numărat printre cei mai mari cumpărători de aur din partea băncilor centrale, încheind anul 2025 cu aproximativ 550 de tone de metal, în valoare de peste un sfert din rezervele sale totale. În ianuarie, Glapiński a stabilit un nou obiectiv pentru Banca Națională a Poloniei de a deține 700 de tone.

Donald Tusk se opune vânzării rezervei de aur

Două luni mai târziu, Glapiński s-a alăturat lui Nawrocki în conflictul său cu guvernul pro-UE al prim-ministrului Donald Tusk cu privire la programul SAFE. Glapiński și Nawrocki sunt nominalizați de partidul de opoziție de dreapta, Lege și Justiție.

În timp ce Nawrocki a respins proiectul de lege SAFE al guvernului, Glapiński a sugerat că aurul polonez ar putea fi vândut și poate răscumpărat ulterior, ca alternativă la împrumuturile UE din cadrul programului SAFE.

Cu toate acestea, Domański a declarat că orice câștiguri din vânzările de rezerve ar putea fi compensate de mișcările valutare în cursul anului financiar, iar banca centrală a înregistrat recent pierderi.

Tusk s-a opus planului de utilizare a rezervelor de aur. Guvernul său poartă discuții cu Comisia Europeană despre canalizarea împrumuturilor Safe către un fond existent al armatei poloneze, care are restricții de cheltuieli, dar nu necesită aprobarea prezidențială.

Domański a declarat că echipa sa poartă, de asemenea, discuții despre o altă propunere internațională de finanțare a apărării, numită mecanism multilateral de apărare.

Susținut de țări precum Marea Britanie, Olanda și Finlanda, Mecanismul de Apărare Colectivă (MDM) ar emite datorii garantate de membrii săi și le-ar utiliza pentru achiziții în domeniul apărării, realizând economii de scară și reducând costurile de finanțare ale țărilor membre.

Propunerea, a spus el, ar putea fi o „opțiune interesantă” pentru Polonia. „Prioritatea mea principală în acest moment este Safe, dar echipa mea participă și ea la MDM.”

Domański și Glapiński au folosit, de asemenea, călătoria lor la Washington pentru reuniunea de primăvară a FMI pentru a promova candidatura Poloniei la aderarea la G20. SUA, care deține președinția G20, a invitat Polonia să participe la reuniunea grupului din decembrie, care va avea loc la Miami, în calitate de națiune invitată.