Vasile Tofan spune că unirea R. Moldova cu România nu poate fi redusă la un „simplu plan B”. „Pentru Chișinău, „planul A” rămâne UE

1 minut de citit Publicat la 16:31 04 Noi 2026 Modificat la 16:33 04 Noi 2026

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Foto: Profimedia Images

Unirea Republicii Moldova cu România este „o chestiune fundamentală” pentru viitorul Republicii Moldova și nu poate fi tratată drept „un plan de rezervă”, a declarat miercuri premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, citat de deschide.md.

În opinia șefului Executivului de la Chișinău, Republica Moldova și România sunt legate prin aceeași istorie, limbă și cultură, iar relațiile dintre cele două state depășesc nivelul unui parteneriat strategic, fiind unele „cu adevărat frățești”

„Avem foarte multe în comun cu România. Aceeași istorie, aceeași limbă, aceeași cultură, am fost cândva aceeași țară. România este, de departe, cel mai mare prieten al nostru și cred că relația noastră este mai mult decât strategică, dar cu adevărat frățească”, a declarat Vasile Tofa, în cadrul Euronews Enlargement Summit.

Referindu-se la perspectiva Unirii, Tofan a afirmat că o asemenea decizie nu poate fi condiționată de succesul sau eșecul altor obiective strategice ale Republicii Moldova.

„Uneori, lumea spune că Unirea cu România este planul nostru B, dar eu cred că astfel de decizii fundamentale despre viitorul statalității nu pot fi retrogradate la un plan B”, a subliniat șeful Guvernului.

În același timp, Vasile Tofan a precizat că realizarea Unirii trebuie să se bazeze pe voința majorității populației, iar în prezent nu există suficient sprijin pentru această opțiune. Premierul a comparat situația cu cea a unei eventuale aderări la NATO, menționând că autoritățile trebuie să respecte opțiunea cetățenilor în asemenea chestiuni.

În opinia lui Tofan, prioritatea actuală a Republicii Moldova este integrarea europeană. „Planul nostru A este să ajungem în Uniunea Europeană și acolo să ne unim cu România, ca parte a unei Europe comune”, a declarat premierul Republicii Moldova.