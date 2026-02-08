Venezuela eliberează din închisoare un opozant cu notorietate, apropiat de Maria Corina Machado, laureata premiului Nobel pentru pace

Foto: Getty Images

Juan Pablo Guanipa, un lider al opoziţiei venezuelene apropiat de laureata premiului Nobel pentru pace, Maria Corina Machado, a fost eliberat din închisoare duminică şi a cerut o dezbatere despre „prezentul viitorul” ţării, relatează AFP, citată de Agerpres.

Punerea în libertate a fostului vicepreşedinte al Adunării Naţionale vine la o lună după ce preşedinţia interimară a anunţat un proces de eliberări. O lege istorică de amnistie generală este aşteptată să fie adoptată marţi.

„Suntem liberi după un an şi jumătate”, a declarat Guanipa, în vârstă de 61 de ani, pe Twitter. Într-un clip video, acesta arată ceea ce pare a fi ordinul său de eliberare. „Ascuns timp de zece luni, deţinut timp de aproape nouă luni” în Caracas, a adăugat Guanipa.

„Sunt multe de spus despre prezentul şi viitorul Venezuelei, punând întotdeauna adevărul pe primul loc”, a afirmat el.

Anterior, fiul său, Ramon, îi anunţase eliberarea, tot pe Twitter. „După mai bine de opt luni de închisoare nedreaptă şi mai bine de un an şi jumătate de separare, întreaga noastră familie va putea în curând să se îmbrăţişeze din nou”, a scris el.

Condamnat la clandestinitate timp de luni de zile, ultima sa apariţie publică a avut loc pe 9 ianuarie 2025, când a însoţit-o pe Machado la un miting de respingere a învestirii lui Nicolas Maduro pentru un al treilea „mandat” consecutiv.

Arestat în mai 2025 sub acuzaţia de conspiraţie electorală, el a fost, ulterior, inculpat pentru terorism, spălare de bani şi incitare la violenţă şi „ură”.