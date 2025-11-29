"Viaţa lui Putin se învârte în jurul războiului. Îl manipulează pe Trump și nu vrea pace". Dezvăluirile unui fost consilier american

Sursa foto: Getty Images

Fiona Hill, fost consilier al Casei Albe şi expert în subiecte ce ţin de Rusia, a asistat la întâlnirile dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ea a declarat, pentru The Independent, că președintele rus știe cum să-l fascineze pe omologul său american și nu are de gând să renunțe la planurile privind Ucraina. "Putin este ceea ce și-ar dori Trump să fie", a afirmat Hill.

Vladimir Putin știe exact cum să-l manipuleze pe Donald Trump și nu are nicio intenție să oprească războiul din Ucraina, în ciuda apelurilor președintelui SUA la pace, avertizează un fost consilier de rang înalt al Casei Albe.

Fiona Hill, consilier pe probleme de securitate națională în timpul primei administrații Trump, a asistat la întâlnirile pe care le-au avut cei doi lideri. Ea dezvăluie, pentru sursa amintită, cum Putin poate să râdă pe președintele SUA în față, bazându-se pe bariera lingvistică pentru a-și ascunde atitudinea.

Hill explică faptul că Putin folosește lingușirea pentru a-l mângâia pe Trump, în timp ce continuă să facă ce vrea în Ucraina: "Este greu de văzut cum va renunţa Putin la asta".

"Întreaga sa economie, întreaga sa societate, întreaga sa politică, întreaga sa conservare a sinelui se învârte în jurul continuării acestui război", a adăugat experta.

Afirmaţiile ei surprinzătoare vin în contextul în care Trump susține că „s-au făcut progrese extraordinare” către pace, după zile de lupte diplomatice. Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, urmează să călătorească la Moscova la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta despre încheierea războiului cu un plan modificat de încetare a ostilităților, elaborat cu liderii europeni și Ucraina.

Putin a respins deja perspectiva unui acord, spunând că Ucraina trebuie să renunțe la teritorii.

Fiona Hill mai vorbeşte şi despre cum Putin știe că Trump se simte flatat doar pentru simplul fapt că se află în prezența liderilor mondiali. Președintele rus nu a putut rezista tentației de a-l ironiza pe Trump - lucru pe care traducătorii l-au ascuns de liderul american.

Ironia lui Putin referitoare la Israel

„Un caz clasic pentru mine a fost una dintre ultimele întâlniri pe care le-am văzut între Trump și Putin, care a avut loc la G20 în Osaka, Japonia, în 2019”, spune ea.

„Putin și Trump dezbăteau cu patimă tema rachetelor nucleare și a avantajului Rusiei față de Statele Unite.”

„Și apoi amândoi se lăudau cu cât de mult făceau pentru Israel... Putin, practic, vorbea despre ce făcea Rusia. Iar Trump spunea: Ei bine, «nu, nu există nicio șansă ca Rusia să susțină Israelul mai mult decât mine».”

„Și el vorbea despre toate lucrurile pe care le făcuse pentru Israel, recunoașterea capitalei la Ierusalim, o nouă ambasadă și așa mai departe.

Trump spunea că toate aceste lucruri au fost numite după el în Israel, iar Putin a spus «Ei bine, atunci Donald - poate ar trebui să numească țara pur și simplu după tine?»”.

Scena a luat apoi o întorsătură bizară. Hill continuă: „Aproape că am murit de râs pentru că l-am putut vedea pe Bolton, ambasadorul John Bolton, care era încă consilier pentru securitate națională, cu mustața tresărind. „Au înțeles că, practic, Trump era luat peste picior.

Hill explică faptul că Putin făcea adesea glume similare pe seama lui Trump, dar că traducătorii „treceau cu vederea” limbajul și intențiile arătate de președintele rus.

Trump a demonstrat, în recentele întâlniri cu aliații și cu propriul cabinet, că lingușirea, oricât de nesinceră ar fi, funcționează în Azul lui. Așa s-a întâmplat și la Osaka. Hill descrie cum Trump a ratat ironia din spatele replicii cu Israel.

Ignorând „modul în care Putin a spus-o și limbajul corpului, felul în care s-a mișcat pe scaun”, Trump a răspuns: „O, nu, asta ar fi puțin prea mult, asta ar fi puțin prea mult”.

Ce interese ar avea ruşii

Hill, care este rectorul Universității Durham, a fost martor în timpul procedurilor de impeachment ale Congresului SUA împotriva lui Trump în 2019 și a declarat public că Rusia s-a amestecat în alegerile din 2016 care l-au adus pentru prima dată pe Trump la putere.

„Interesele rușilor sunt, sincer, să delegitimizeze întreaga noastră președinție... Scopul rușilor, în 2016, a fost, de fapt, să pună, pe oricine ar deveni președinte, într-o lumină proastă”, a spus ea în 2019.

Discuțiile despre potențiale planuri de pace în Ucraina s-au intensificat în ultimele săptămâni, planul inițial în 28 de puncte fiind criticat pe scară largă ca fiind pro-rus.

Încă din prima zi a președinției sale, Trump l-a atacat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care nu-l consideră egal, și l-a acuzat că a început un război cu Rusia.

Totuși, Hill nu crede zvonurile și insinuările care sugerează că Trump a susținut Rusia împotriva Ucrainei pentru că președintele SUA este vulnerabil la șantajul rusesc. Ea respinge teoriile conform cărora Trump ar putea fi șantajat. „Este o carte deschisă - cu toții avem ceva despre Trump!”.

Trump ar vrea să fie ca Putin

După o viață întreagă în care a studiat Rusia și după colaborarea cu Trump, Hill a ajuns la o concluzie mai sinistră - care îi conferă lui Putin avantajul și influența sa. Ea crede că lui Trump îi place de Putin pentru că îl vede pe dictatorul rus ca pe un egal. Iar relația lor îi aduce președintelui SUA prestigiu.

"E pasiune masculină. Asta pentru că Putin e cel mai tare. El este ceea ce și-ar dori Trump să fie”, spune ea. „Trump se uită la oamenii care conduc totul, care au genul acela de strălucire. Care sunt împodobiți cu aur. Și asta vrea să fie el. Și crede că este înălțat în mintea tuturor, prin asocierea cu ei, prin faptul că este în compania lor”.

„Și asta e ceea ce are Putin în el. Putin "l-a citit". Putin își dă seama că este un om cu un ego foarte fragil și că poate fi manipulat în acest fel. Trump însuși vrea să fie validat de absolut toți cei care contează.

Și obține doar validarea unor oameni președintele Xi al Chinei, președintele Putin al Rusiei - familiile regale de aici, de acolo și de peste tot. Pentru Trump, asta este ceea ce contează cu adevărat - asta este moneda regatului pentru el.”