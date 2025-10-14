„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina

Unui copil i se scanează retinele, ca parte a înregistării sale în sistemul Aadhaar. Foto: Profimedia Images

Este adesea dificil pentru oamenii din India să-și amintească viața de dinaintea introducerii sistemului Aadhaar. Identitatea biometrică digitală, care ar fi disponibilă pentru fiecare cetățean indian, a fost introdusă acum doar 15 ani, dar prezența sa în viața de zi cu zi este cvasi-universală, scrie The Guardian.

Astăzi, indienii au nevoie de un număr Aadhaar pentru a cumpăra o locuință, pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru a deschide un cont bancar, a plăti impozite, pentru a beneficia de ajutoare sociale, pentru a cumpăra o mașină, pentru a obține o cartelă SIM, pentru a rezerva bilete de tren prioritare sau pentru a-și înscrie copiii la școală. Bebelușii pot primi un număr Aadhaar aproape imediat după naștere. Deși nu este obligatoriu, absența unui număr Aadhaar înseamnă, de facto, că statul nu recunoaște existența unei persoane.

Umesh Patel, în vârstă de 47 de ani, proprietar al unei afaceri în orașul Ahmedabad, spune că Aadhaar i-a ușurat viața. Își amintește vremurile în care trebuia să care teancuri de documente la sediul fiecărei organizații guvernamentale doar pentru a-și dovedi identitatea – și, chiar și așa, domnea adesea confuzia. Acum, spune el, își arată cardul Aadhaar și „totul este simplu”, el descriind sistemul drept „un simbol al modului în care țara noastră folosește tehnologia în beneficiul cetățenilor săi”.

„Este un sistem solid care a făcut viața mult mai ușoară”, a spus Patel. „Este, de asemenea, benefic pentru securitatea țării noastre, deoarece reduce șansele ca cineva să creeze documente false. Aadhaar face acum parte din identitatea indiană”.

Guvernul britanic analizează modelul indian

Programul a fost considerat un asemenea succes încât s-a numărat printre cele analizate de guvernul Regatului Unit, care intenționează să introducă legitimații de identitate obligatorii pentru toți cetățenii. Totuși, organizațiile de activism pentru „drepturi digitale”, activiștii și organizațiile umanitare oferă o imagine mult mai puțin idealizată a sistemului Aadhaar și a implicațiilor sale pentru societatea indiană.

Pentru unii dintre cei mai săraci și mai puțin educați indieni – ale căror lipsă de alfabetizare, educație sau documente i-a împiedicat să obțină un număr Aadhaar – schema s-a dovedit a fi extrem de exclusivistă și, prin urmare, punitivă, privându-i tocmai pe cei care aveau cea mai mare nevoie de acces la ajutoare sociale sau locuri de muncă. Iar pe măsură ce se intensifică presiunea pentru a lega Aadhaar de drepturile de vot și de dovada cetățeniei, mulți se tem că sistemul va deveni un instrument de excludere și demonizare a celor săraci.

Apar Gupta, fondatorul și directorul organizației Internet Freedom Foundation, cu sediul la Delhi, a declarat că, pentru mulți indieni, Aadhaar s-a transformat într-o formă de „constrângere digitală, prin care, de fiecare dată când o persoană trebuie să beneficieze de un serviciu public, să intre într-un spațiu public sau pur și simplu să-și desfășoare viața, i se cere constant autentificarea pe baza Aadhaar”.

Gupta a spus că, de la introducerea sa, Aadhaar „s-a metastazat” și a devenit baza unui hățiș birocratic tot mai vast de identificatori unici necesari pentru a putea funcționa în societate. „Viața ta este urmărită la fiecare pas”, a spus el.

Criticii afirmă că cea mai recentă lege indiană privind protecția datelor și viața privată – care este încă în stadiu de proiect – nu este deloc potrivită pentru a proteja intimitatea și a preveni folosirea abuzivă a bazei de date Aadhaar, extrem de valoroasă și cu conținut delicat, conținând fotografii, scanări faciale, ale irisului și amprente ale peste 1 miliard de indieni.

De-a lungul anilor, presa indiană a descoperit numeroase breșe de securitate ale bazei de date Aadhaar, inclusiv un incident din 2018, când s-a aflat că detaliile a 1,1 miliarde de indieni erau vândute online pentru doar 500 de rupii (aproximativ 5 lire sterline).

„În baza acestei legi, care încă nu a fost pusă în aplicare, nu există nicio modalitate de a afla dacă s-a produs o breșă de securitate și niciun control asupra modului în care datele Aadhaar pot fi corelate cu alte baze de date, ceea ce ar putea extinde urmărirea și supravegherea cetățenilor”, a spus Gupta. „Există o lipsă totală de transparență”.

Politică și control

Deși Aadhaar a fost introdus înainte ca premierul Narendra Modi să ajungă la putere, în 2014, partidul său, Congresul Național Indian, a adoptat și extins schema digitală unică cu entuziasm. În timpul summitului G20 găzduit de India în 2023, Modi a citat Aadhaar drept una dintre marile reușite ale unei „Indii digitale”, devenită „incubator de inovație”. El a susținut că sistemul a economisit țării peste 22 de miliarde de dolari prin eliminarea corupției din schemele de asistență socială.

Guvernul a prezentat și gradul uriaș de adoptare a sistemului ca dovadă a succesului și universalității sale. Peste 1,42 miliarde de numere Aadhaar au fost generate până luna trecută – aproape echivalentul populației Indiei – ceea ce face din Aadhaar cel mai mare sistem de identitate digitală din lume. Înainte de introducerea schemei, peste 400 de milioane de indieni nu aveau nicio formă oficială de identificare și nici cont bancar.

Totuși, potrivit Chakradhar Buddha, cercetător principal la LibTech India, o organizație care îi sprijină pe cei rămași în urmă de valul digitalizării, realitatea din teren – mai ales în comunitățile rurale și tribale – este foarte diferită de cea prezentată de guvernul de la Delhi.

„Am văzut persoane din zone tribale, montane sau izolate care nu reușesc să obțină un număr Aadhaar – și se întâmplă pe scară largă, fără ca autoritățile să recunoască acest fapt”, a spus Buddha.

„Parțial, problema ține de lipsa documentelor corespunzătoare sau de neconcordanțele dintre acte; parțial, tehnologia se schimbă constant, adăugând obstacole suplimentare care îi pedepsesc pe cei mai vulnerabili. În final, este un sistem care subminează accesul la asistență socială și securitate pentru cei care au cea mai mare nevoie.”

„Totul în această țară funcționează împotriva celor săraci”

Guvernul susține că Aadhaar este un sistem sigur de verificare a identității, însă Buddha a contestat acest lucru, spunând că a văzut numeroase cazuri în care funcționarii au înregistrat greșit nume sau date, generând probleme și mai mari. Într-un sat, unde o comunitate tribală nu avea certificate de naștere, tuturor li s-a trecut 1 ianuarie ca dată a nașterii. Numele tribale sunt, de asemenea, scrise greșit frecvent pe cardurile Aadhaar, deoarece funcționarii nu sunt familiarizați cu ele.

Buddha a avertizat că folosirea sistemului Aadhaar ca bază universală pentru drepturile de vot ar duce la o „excludere în masă a celor mai săraci din registrul electoral”, menționând un caz recent în care milioane de muncitori indieni au fost șterși dintr-un sistem guvernamental, pierzându-și mijloacele de trai, după ce s-a impus verificarea obligatorie prin Aadhaar.

„Acești oameni sunt deja lipsiți de egalitate socială; acum se dorește ca Aadhaar să le răpească și egalitatea politică, dreptul la vot universal”, a spus Buddha.

Printre cei care s-au confruntat recent cu consecințele lipsei unui card Aadhaar se numără Aalam Sheikh, un muncitor nealfabetizat de 34 de ani, al cărui bagaj, conținând documente importante de identitate, inclusiv cardul Aadhaar, a fost furat într-un tren.

Ceea ce a urmat a fost un coșmar kafkian. Neștiind numărul său Aadhaar, emis cu un deceniu în urmă, Sheikh nu avea nicio modalitate de a obține un card nou. Fără el, nu și-a mai putut exercita locul de muncă în construcții, privându-și familia de venituri vitale, iar fiul său a fost nevoit să renunțe la școală.

După luni de zile, Sheikh nu a reușit încă să rezolve problema, deși a călătorit mii de kilometri înapoi spre satul natal. Între timp, trăiește cu teama de a fi declarat cetățean ilegal.

„Acest Aadhaar a devenit un coșmar pentru noi. De ce nu poate guvernul să mențină un sistem care funcționează corect?”, a spus Sheikh. „Totul în această țară funcționează împotriva celor săraci – și la fel și acest card Aadhaar”.