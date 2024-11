VIDEO. Cel puțin 8 oameni au murit în Serbia, după ce acoperișul unei gări s-a prăbușit

Cel puțin opt oameni au murit vineri, după ce acoperișul unei gări dintr-un oraș din Serbia s-a prăbușit, potrivit CNN.

Opt persoane au fost ucise, vineri, când acoperișul unei gări din orașul sârb Novi Sad s-a prăbușit, a declarat ministrul de interne Ivica Dacic.

Alte două persoane au fost rănite.

⚡️Eight people were killed and four were injured when a canopy collapsed at a railway station in Serbia, the country's interior minister said. pic.twitter.com/yU2BLOH4NO