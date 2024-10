VIDEO. Cum a reacționat Serghei Lavrov când a fost călcat pe picior la Summitul BRICS

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavorv, a fost călcat pe picior chiar în timpul Summitului BRICS organizat la Kazan, în Rusia. Incidentul a avut loc joi și a fost filmat.

Momentul a fost surprins de camerele video. Lavrov, vizibil deranjat, ar fi înjurat persoana care l-a călcat.

At the BRICS summit, someone stepped on Lavrov's foot. It was clear that he whispered an obscenity back.



Ever the diplomat. https://t.co/yArPL0ItOR pic.twitter.com/ImF87wTdmp