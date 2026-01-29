Vietnamul și UE își ridică relațiile diplomatice la cel mai înalt nivel, de „parteneriat strategic cuprinzător”

1 minut de citit Publicat la 08:44 29 Ian 2026 Modificat la 08:44 29 Ian 2026

Foto: Captură Twitter/Antonio Costa

Vietnamul și Uniunea Europeană și-au crescut nivelul de cooperare diplomatică, joi, până la nivelul de parteneriat strategic cuprinzător, angajaându-se la o cooperare mai aprofundată în domeniul comerțului, tehnologiei și securității, relatază France24. Acordul a fost stabilit după o vizită a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, la Hanoi.

„Ne ridicăm relația diplomatică la cel mai înalt nivel – un parteneriat strategic cuprinzător”, a declarat Antonio Costa la briefingul de presă de după discuții. Această actualizare a relațiilor diplomatice reflectă „profunzimea” cooperării UE-Vietnam.

„Putem să facem mult mai multe în domeniul comerțului, energiei verzi, dezvoltării economice, securității și apărării”.

Acordul vine la mai puțin de o săptămână de când Partidul Comunist al Vietnamului l-a reafirmat pe To Lam ca fiind lider al țării

Vietnamul și UE au semnat un acord de liber schimb în 2019, iar schimburile bilaterale au crescut cu aproximativ 40 la sută de atunci.

Today, we open a new chapter in EU-Viet Nam relations. We are deepening our partnership, based on mutual respect and shared ambitions.



The EU and Viet Nam are reliable and predictable partners, united by a strong commitment to the international rules-based order, to… pic.twitter.com/vnv8ZN6L5n — António Costa (@eucopresident) January 29, 2026

Totuși, surplusul mare pe care îl are Vietnamul în balanța comercială i-a făcut pe unii lideri europeni să ceară eliminarea barierelor non-tarifare pe unele produse europene, de exemplu pe mașini.

Vietnamul a devenit, în ultima perioadă, un motor de creștere economică în regiune – în ultimul an, economia sa a crescut cu opt la sută, în ciuda tarifelor impuse de cea mai mare piață de export a sa, cea americană.

În fața incertitudinilor comerciale tot mai mari, Vietnamul caută noi piețe, dincolo de principalii săi parteneri comerciali – SUA și China.

Reactualizarea relațiilor cu UE face parte din acest efort de a „diversifica piețele de export dincolo de Uniunea Europeană”, spune Khang Vu, expert în Vietnam, cercetător la Boston College.

„Vietnamul are nevoie să aibă un mediu deschis pentru comerț, iar UE poate să ajute”.

Vietnamul mai are parteneriate strategice cuprinzătoare și cu China, Rusia și SUA. A agreat acorduri similare cu zeci de alte țări, începând din 2022, într-o încercare de a obține accesul la piețele lor și de a avea un rol mai mare în dezvoltarea științifică și tehnologică globală.

Vietnamul practică de mai mulți ani ceea ce a fost supranumită „diplomația bambusului” – o formulă prin care încearcă să mențină relații bune cu toate marile puteri globale.