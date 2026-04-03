Viktor Orban a fost huiduit la un miting electoral: “Dictator! Rușii acasă”

Zeci de protestatari s-au adunat joi în orașul maghiar Szombathely, la un eveniment de campanie electorală la care a participat premierul Viktor Orban. Protestatarii au scandat împotriva Fidesz și au fluierat în timpul discursului lui Orban, potrivit telex.hu.

Membrii Partidului Câinelui Maghiar cu Două Cozi s-au numărat, de asemenea, printre protestatarii care au sosit la evenimentul lui Orban: protestatarii țineau un banner cu mesajul „fiți drăguți, nu vă certați” și scandau: "dictator" sau "rușii acasă"

Când Viktor Orban a urcat pe scenă, prim-ministrul a fost întâmpinat cu strigăte de „Viktor, Viktor” din primul rând și cu huiduieli din partea protestatarilor din spate. Orban a vorbit mai întâi despre cât de important este Szombathely, deoarece cine câștigă aici câștigă în țară. Apoi s-a adresat imediat protestatarilor prezenți: a spus că, în opinia sa, opoziția a venit la mitingul său pentru că „mitingurile noastre sunt interesante, iar ale lor sunt plictisitoare”.

Orban a explicat apoi că îi va trata cu respect pe oaspeții nepoftiți, doar le va reaminti unde se află: „Acesta este mitingul electoral Fidesz-KDNP, haideți Fidesz, haideți Fidesz”, a spus el, iar mulțimea a început să scandeze după el. La aceasta, Orban a spus că, dacă acest raport va fi același la alegeri, atunci va fi bine.

Prim-ministrul a continuat apoi să vorbească protestatarilor prezenți, spunând: „Dacă vor fluiera și vor striga mult, atunci voi vorbi din când în când”, deoarece a considerat că este potrivit să se adapteze la gazdă atunci când au invitați. Apoi a spus că, în opinia sa, aceștia au depășit numeric opoziția de 2-3 ori la fiecare miting și, dacă poliția a avut vreodată un avantaj, el crede că nu mai are unul.

Orban a vorbit și despre cât de dificil ar fi să câștige mandatul la Szombathely, “așa că trebuie să luptăm”. În discursul său, el a menționat că este mai dificil să guvernezi într-un război și că este nevoie de experiență pentru a guverna țara acum.

Potrivit lui Orban, Horthy nu a vrut război, nimeni nu vrea război, dar este posibil să intri într-unul.

La sfârșitul evenimentului, protestatarii au continuat să demonstreze, scandând, printre altele, „dictator”. Un protestatar a spus că a ieșit să urmărească „ultimul discurs al prim-ministrului”. De asemenea, a spus că este bucuros că atât de mulți oameni au ieșit să protesteze și că nu se teme de atrocități.

Ungurii sunt chemați la urne pe 12 aprilie pentru ceea ce va fi, probabil, cel mai important scrutin din Ungaria de la căderea comunismului. Nu vor vota însă într-o competiție corectă, relatează Politico într-o analiză a sistemului electoral de la Budapesta.

De când este la putere, din 2010, premierul Viktor Orban s-a asigurat că terenul electoral este puternic înclinat în favoarea sa și Fidesz. Statul a fost capturat treptat în cei 16 ani de când se află la putere, scrie Politico, de aceea deși sondajele arată că Tisza conduce în preferințele alegătorilor, analiștii electorali se tem că Orban va reuși totuși cea de-a cincea victorie consecutivă.