Viktor Orban anunță noi măsuri anti-ONG-uri și comunitatea LGBTQ: „SUA, sub președintele Donald Trump, s-au alăturat rebeliunii”

Viktor Orban a declarat, duminică, la Budapesta, că după 15 ani în care maghiarii s-au revoltat „împotriva imperiului liberal-globalist” Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, s-au alăturat „rebeliunii”. Premierul maghiar a anunțat noi măsuri împotriva ONG-urilor care ar servi „interese străine”, și a propus un amendament constituțional care să stipuleze că o persoană este „fie bărbat, fie femeie”.

Viktor Orban a postat pe rețeaua socială X un fragment din discursul său, însoțit de un mesaj în care l-a menționat și pe președintele Donald Trump.

„Noi, maghiarii, ne-am revoltat împotriva imperiului liberal-globalist timp de 15 ani. Lupta noastră continuă, dar există o diferență importantă: SUA, sub președintele

@realDonaldTrump s-au alăturat rebeliunii”, a postat premierul maghiar.

