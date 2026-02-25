Viktor Orban mobilizează armata maghiară și acuză Ucraina că pregătește sabotarea sistemului energetic

1 minut de citit Publicat la 21:49 25 Feb 2026 Modificat la 21:49 25 Feb 2026

Viktor Orban a declarat că Ungaria se confruntă cu presiuni tot mai mari. Foto: Profimedia Images

Viktor Orban a ordonat desfășurarea de militari pentru protejarea infrastructurii energetice critice. De asemenea, premierul ungar a impus interdicția zborului cu drone în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, în apropierea graniței cu Ucraina, potrivit Euronews.

„Nu vom ceda șantajului, am ordonat consolidarea protecției infrastructurii energetice critice”, a scris Viktor Orban pe Facebook.

Viktor Orban a postat un videoclip în care anunță măsurile de securitate după ședința Consiliului de Apărare, amintind mai întâi că din 27 ianuarie nu a mai venit petrol rusesc din Ucraina în Ungaria prin conducta Drujba.

Prim-ministrul nu a menționat că conducta a fost închisă deoarece forțele rusești o avariaseră grav într-un atac aerian. Orban și guvernul său vorbesc de zile întregi despre presupusul “șantaj politic” al Kievului la adresa Ungariei, prin care se înțelege nerepararea conductei.

„Am ascultat rapoartele serviciilor naționale de securitate, văd că Ucraina pregătește acțiuni suplimentare pentru a perturba funcționarea sistemului energetic maghiar”, a declarat prim-ministrul după evaluarea situației, adăugând că a ordonat o protecție militară sporită a instalațiilor energetice critice.

El a spus că soldați și echipamente pentru respingerea atacurilor vor fi desfășurate în apropierea instalațiilor prioritare și că poliția va patrula zonele din jurul centralelor electrice desemnate, al stațiilor de distribuție și al centrelor de control cu o forță mai mare decât înainte.

Orban a adăugat, de asemenea, că „a ordonat interzicerea zborurilor cu drone în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg”.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a acuzat miercuri liderii europeni că „au convenit marţi cu preşedintele Zelenski” să continue războiul. „Este o veste proastă pentru Europa”, a subliniat Viktor Orban, potrivit căruia aceştia prelungesc un război „care evident nu are soluţie pe front, dar care implică distrugeri teribile”, potrivit unui mesaj publicar miercuri pe Facebook, citat de MTI.

Pe de altă parte, partidul de opoziție Tisza și-a extins avantajul față de formațiunea de guvernământ Fidesz, condusă de premierul Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, potrivit unui sondaj realizat de Median și citat de Telex.