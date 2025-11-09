Viktor Orban spune că a primit de la Donald Trump un „scut financiar” care va înlocui fondurile europene blocate de la Bruxelles

Publicat la 17:32 09 Noi 2025

Foto: Profimedia Images

Viktor Orban spune că a obținut de la Donald Trump un acord pentru crearea unui „scut financiar” pentru Ungaria, care ar urma să-i asigure acesteia „oportunităţi de finanţare practic nelimitate din SUA” pentru înlocuirea fondurile pe care Uniunea Europeană i le blochează Ungariei din cauza alunecării sale în autoritarism și a nerespectării valorilor europene. Informația a fost relatată, duminică, de MTI, citată de Agerpres.

Orban a afirmat, în faţa jurnaliştilor care îl însoţeau la bordul aeronavei la întoarcerea de la Washington, că Statele Unite au promis să protejeze stabilitatea financiară a ţării sale de orice atacuri din afară, fie speculative, fie motivate politic.

„Dacă orice atac financiar care vizează cursul nostru de schimb, ratingul datoriei sau al creditului are loc de oriunde din lume - să lăsăm deocamdată deoparte Bruxelles-ul - putem conta pe sprijin american pentru a-l contracara”, a spus el, adăugând: „Bună dimineaţa, Bruxelles!”.

Conform hirado.hu, preluată de MTI, prim-ministrul a afirmat că Ungaria nu mai este nevoită să amâne sau să abandoneze proiecte economice strategice din cauza incertitudinilor privind finanţarea de către UE. „Putem implementa totul”, a spus el, susținând că înţelegerea cu Trump va întări poziţia Ungariei pe pieţele financiare internaţionale, cu efecte vizibile asupra cursului de schimb al forintului şi asupra condiţiilor de împrumut pe viitor.

„Acest scut financiar al SUA ne întăreşete şi creează un mediu financiar internaţional mai favorabil pentru Ungaria”, a conchis Orban.