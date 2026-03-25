Vizele de aur în Europa. Unde mai poți obține rezidență în 2026 și cât te costă

Mai multe țări europene oferă încă așa-numitele „vize de aur”, un mecanism prin care cetățenii din afara UE pot obține drept de rezidență în schimbul unei investiții. Unele dintre ele sunt accesibile la prețuri mai mici decât costul mediu al unei case în Marea Britanie, care se situează în prezent la aproximativ 301.000 de lire sterline, adică în jur de 348.000 de euro, scrie Euronews.

Interesul pentru aceste vize a crescut în ultimii ani în urma instabilității geopolitice, al creșterii prețurilor imobiliare și al dorinței tot mai multor oameni de a-și asigura o a doua rezidență, ca un fel de poliță de asigurare.

„În 2026, vedem o schimbare în motivele pentru care familiile caută o viză de aur”, a declarat Nikolas Avgousti, asociat la firma de avocatură Philippou Law din Cipru. „Nu mai e doar visul unei case de vacanță – e vorba despre opțiuni și libertate. După ani de instabilitate globală, o a doua rezidență a devenit cea mai bună poliță de asigurare”.

Totuși, peisajul s-a schimbat. Spania, de exemplu, a închis în 2025 ruta de obținere a vizei de aur prin investiții imobiliare. Alte țări au scumpit semnificativ procesul. Cu toate acestea, mai există câteva destinații europene unde acest mecanism rămâne accesibil.

Ungaria

Ungaria a devenit una dintre cele mai populare opțiuni. Programul pentru investitori străini permite cetățenilor din afara UE să obțină rezidență pe 10 ani, cu posibilitate de prelungire, în schimbul unei investiții minime de 250.000 de euro. Banii trebuie plasați în unități de investiții ale unui fond imobiliar înregistrat la Banca Națională a Ungariei, fond care trebuie să investească cel puțin 40% din valoare în proprietăți rezidențiale ungare.

Viza acoperă și soțul/soția și copiii investitorului. Nu există obligația de a locui efectiv în Ungaria pentru a menține viza, ceea ce o face o opțiune flexibilă pentru cei care vor să trăiască în altă parte. Dacă investitorul vrea însă rezidență permanentă, trebuie să fi locuit cel puțin 183 de zile pe an în Ungaria, timp de trei ani. Cetățenia poate fi solicitată după opt ani de rezidență continuă.

O alternativă este o donație de cel puțin un milion de euro către o fundație publică din domeniul educației superioare, sumă care nu se returnează.

Costul vieții în Ungaria este cu aproximativ 40% mai mic decât în Marea Britanie.

Grecia

Grecia rămâne o destinație atractivă, cu un cost al vieții cu circa 30% mai mic decât în Marea Britanie și soare aproape tot anul. Majoritatea vizelor de aur din Grecia au devenit însă scumpe – între 400.000 și 800.000 de euro, mai ales în zone populare precum Atena sau Santorini.

Există totuși două rute accesibile, la 250.000 de euro, ambele oferind rezidență pe cinci ani. Prima presupune restaurarea completă a unor clădiri istorice sau protejate. A doua implică transformarea unei proprietăți comerciale – birouri sau spații industriale – în proprietate rezidențială. În ambele cazuri, lucrările trebuie finalizate înainte de depunerea sau reînnoirea cererii de viză, iar proprietatea nu poate fi folosită pentru Airbnb sau alte închirieri pe termen scurt.

Nu există obligația de ședere minimă, iar viza acoperă și soțul/soția și copiii de până la 21 de ani. Cetățenia greacă poate fi solicitată după șapte ani de rezidență legală continuă.

Cipru

Ciprul este o altă opțiune populară, cu un cost al vieții cu aproximativ 25% mai mic decât în Marea Britanie. Programul de rezidență permanentă permite cetățenilor din afara UE să investească cel puțin 300.000 de euro – în imobiliare, fonduri de investiții sau acțiuni – în schimbul rezidenței permanente.

Viza acoperă soțul/soția și copiii dependenți financiar de până la 25 de ani. Investitorul trebuie însă să viziteze Ciprul cel puțin o dată la doi ani. Cetățenia poate fi solicitată după șapte ani. Printre condiții se numără un cazier curat și un venit anual din străinătate de minimum 50.000 de euro, la care se adaugă 15.000 de euro pentru soț/soție și 10.000 de euro pentru fiecare copil.

„În Cipru, influența britanică rămâne un avantaj imens: funcționăm pe baza dreptului comun, ceea ce oferă un nivel de securitate și transparență a proprietății rar întâlnit în zona Mediteranei”, a subliniat Avgousti. „Când combini această siguranță juridică cu 3.400 de ore de soare și un regim fiscal de tip non-domiciliat care, practic, îți plătește stilul de viață prin economii, alegerea devine evidentă”.

Italia

Italia oferă patru rute pentru viza de aur, cu un cost al vieții cu circa 15% mai mic decât în Marea Britanie. Cea mai accesibilă variantă presupune o investiție minimă de 250.000 de euro într-un startup italian inovator. Aceasta oferă rezidență pe doi ani, reînnoibilă, fără obligație de ședere minimă.

Rezidența permanentă poate fi solicitată după cinci ani de prezență legală continuă, iar cetățenia după zece ani. Viza acoperă soțul/soția, copiii dependenți și părinții dependenți. Este necesară însă o aprobare prealabilă înainte de a investi efectiv banii.

Celelalte rute sunt mai scumpe: 500.000 de euro într-o companie italiană, un milion de euro în proiecte de interes public sau două milioane de euro în obligațiuni de stat.

Portugalia

Portugalia a eliminat în 2023 ruta investițiilor imobiliare directe pentru a reduce speculația, dar oferă în continuare alte variante. Cea mai accesibilă presupune o donație sau investiție minimă de 250.000 de euro în proiecte artistice și culturale legate de patrimoniul cultural național. În zonele cu densitate mică a populației, pragul scade la 200.000 de euro.

Viza este valabilă cinci ani și necesită o ședere medie de doar o săptămână pe an. Acoperă soțul/soția, copiii dependenți și partenerii dependenți. Rezidența permanentă sau cetățenia pot fi solicitate după cinci ani de rezidență legală, cu condiția menținerii investiției și îndeplinirii cerințelor lingvistice. Este nevoie și de un reprezentant legal în Portugalia pentru depunerea cererii.

Alte rute disponibile includ investiții de 500.000 de euro în fonduri calificate, firme de investiții sau cercetare-dezvoltare.

Ce trebuie să știi înainte de a aplica

Vizele de aur pot părea tentante, dar sunt câteva lucruri esențiale de luat în calcul. În primul rând, e important să te asiguri că investiția ta este protejată – adică dacă regulile se schimbă pentru viitorii aplicanți, drepturile tale de rezidență rămân valabile.

În al doilea rând, suma minimă de investiție nu este niciodată costul final. La ea se adaugă taxe de timbru, costuri de verificare juridică și asigurare medicală privată obligatorie.

Nu în ultimul rând, există o diferență importantă între rezidența legală și rezidența fiscală. O viză de aur poate necesita doar câteva zile pe an petrecute în țara respectivă, dar dacă stai mai mult, poți ajunge să fii impozitat la nivel global – adică pe toate veniturile tale, indiferent de unde provin.