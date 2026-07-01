Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să încerce din nou să cucerească capitala Kiev, spune șeful armatei Ucrainei

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Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să găsească calea pentru a lansa o nouă operațiune ofensivă în Ucraina cu scopul de a încerca din nou să captureze capitala Kiev, a declarat comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, citat de Independent.

Sîrski spune că acestea ar include și lansarea unui atac de pe teritoriu bielorus pentru a captura capitala ucraineană și regiunile adiacente.

Un alt scenariu include o ofensivă rusă lansată din regiunea Briansk și care să meargă spre regiunea ucraineană Cernihiv. El spune că acesta este cel mai probabil scenariu.

Declarațiile generalului vin în contextul în care Ucraina duce o campanie intensă împotriva Rusiei, țintind obiective din profunzimea teritoriului rus – cel mai recent, a fost lovit un centru de comunicații prin satelit din zona Moscovei. Acesta era folosit pentru a strânge informații pentru forțele ruse în Ucraina.

Rușii au mai încercat să cucerească Kievul, fără succes, la începutul războiului. După mai multe luni de înfrângeri și un eșec generalizat în a pune mâna pe teritoriu și după ce au masacrat cu sânge rece populația din Bucea, rușii s-au retras și au început să se concentreze doar pe cucerirea estului Ucrainei.

Campanie de presiune

Ucraina a crescut tot mai mult presiunea pe Kremlin prin lovituri și bombardamente în adâncimea teritoriului rus, țintind în principal rafinării de petrol dar făcând și atacuri la scară largă împotriva celor două cele mai importante orașe ale rușilor – Moscova și Sankt Petersburg.

În Rusia, valul de atacuri al ucrainenilor a provocat iritare printre ruși, în condițiile în care războiul sângeros dus de Kremlin împotriva țării vecine începe să fie resimțit și de agresori.

Săptămâna trecută, Zelenski a anunțat că operațiunea de presiune pentru a „determina” Rusia să oprească războiul va dura 40 de zile.

Armata ucraineană a informat, marți, că atacurile asupra Moscovei și Sankt Petersburg au fost posibile datorită „deschiderii unui coridor în sistemul de apărare aeriană” al Rusiei.

A adăugat și că operatorii militari ucraineni „distrug sistematic” radare în regiunea rusă de graniță Briansk.