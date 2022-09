Vladimir Putin, vizită-surpriză în Kaliningrad, un teritoriu situat între două țări NATO

Potrivit presei internaționale, liderul de la Kremlin a încercat să justifice, din nou, intervenția militară în Ucraina.

Putin s-a întâlnit cu elevii din exclava rusă, cu ocazia începerii noului an școlar, și a vorbit pe mai multe teme, inclusiv pe tema invaziei declanșate pe 24 februarie, pe care Moscova o numește operațiune militară specială.

El a afirmat că operațiunea din Ucraina are rolul protejării etnicilor ruși din Donbas.

"Misiunea noastră și cea a soldaților este să oprim acest război pe care Kievul îl poartă în Donbas, pentru a proteja oamenii şi, desigur, pentru a apăra Rusia", spus Putin, citat de cotidianul Le Monde.

Președintele a povestit cum ministrul Educației de la Moscova i-a spus despre copiii din Donbasul controlat în prezent de ruși că aceștia "nu știau nici măcar că Ucraina și Rusia au făcut parte dintr-o singură țară".

Însă, potrivit liderului de la Kremlin, locuitorii din Donbas "consideră că fac parte din spațiul cultural și lingvistic rus".

Putin is in Kaliningrad speaking to schoolchildren.



He says the Russian education minister told him that children in the Russian-occupied Donbas "don't know that the bridge to Crimea exists" and "didn't even know that Ukraine and Russia were part of a united country." pic.twitter.com/LGxKJrCg4J