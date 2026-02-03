Wall Street Journal: O firmă cu legături în Emiratele Arabe Unite a cumpărat o participație majoră în compania cripto a familiei Trump

Ca parte a acordului, doi directori de rang înalt din companii susținute de șeicul Tahnoon au intrat în consiliul de administrație al World Liberty. Foto: Getty Images

Cu patru zile înainte ca Donald Trump să fie învestit președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, o firmă de investiții cu capital din Emiratele Arabe Unite a achiziționat aproape jumătate din compania de criptomonede World Liberty Financial, fondată de mai mulți membri ai familiei Trump alături de Steve Witkoff. Mai exact, este vorba despre o participație de 500 de miliarde de dolari, plătiți în avans, dintre care 187 milioane de dolari au ajuns la entități deținute de familia Trump, a dezvăluit Wall Street Journal.

În urma acordului, semnat de fiul președintelui, Eric Trump, firma susținută de capital din Emiratele Arabe Unite a primit o participație de 49% în World Liberty Financial, compania cripto asociată cu Trump, fondată de mai mulți membri ai familiei președintelui și de Steve Witkoff, principalul său emisar pentru Orientul Mijlociu, a relatat The Journal, potrivit CNN.

Parteneriatul de afaceri dintre familia Trump și investitori cu legături în Emiratele Arabe Unite ridică noi întrebări privind potențiale conflicte de interese ale președintelui.

Banii au fost plătiți în avans

The Journal a citat surse și documente ale companiei care arată că cumpărătorii, apropiați ai șeicului Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, membru al familiei regale din Emiratele Arabe Unite, consilier pentru securitate națională al țării și administrator al celui mai mare fond suveran, au plătit în avans.

187 milioane de dolari au ajuns la entități ale familiei Trump și cel puțin 31 de milioane de dolari la entități deținute de familia Witkoff.

Casa Albă a încercat să tempereze îngrijorările legate de posibile conflicte de interese.

„Președintele Trump acționează doar în interesul publicului american — motiv pentru care a fost reales în mod covârșitor, în ciuda anilor de minciuni și acuzații false împotriva sa și a afacerilor sale din partea presei de știri false. Activele președintelui Trump se află într-un trust administrat de copiii săi. Nu există conflicte de interese”, a declarat duminică, într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

„Domnul Witkoff, ca toți oficialii administrației, tratează cu seriozitate respectarea regulilor de etică guvernamentală. În calitate de emisar special pentru misiuni de pace, nu a participat și nu participă la chestiuni oficiale care i-ar putea afecta interesele financiare. De asemenea, s-a retras din World Liberty Financial, în pofida capacității și disponibilității sale de a se recuza”, a declarat pentru CNN consilierul juridic al Casei Albe, David Warrington.

CNN a contactat Ambasada Emiratelor Arabe Unite pentru un punct de vedere.

Un purtător de cuvânt al World Liberty Financial a confirmat duminică pentru CNN investiția, și a atras atenția că nici Trump, nici Witkoff nu au fost implicați în tranzacție.

„Nici președintele Trump, nici Steve Witkoff nu au avut vreo implicare, sub nicio formă, în această tranzacție și nu au avut nicio implicare în World Liberty Financial de la preluarea mandatului”, a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt David Wachsman.

Potrivit The Journal, ca parte a acordului, doi directori de rang înalt din companii susținute de șeicul Tahnoon au intrat în consiliul de administrație al World Liberty. WSJ a mai relatat că Tahnoon făcea presiuni asupra SUA pentru acces la cipuri de inteligență artificială, citând persoane familiarizate cu situația. Wachsman a negat categoric pentru CNN că acordul ar fi fost legat de acțiunile administrației privind cipurile.

„Orice afirmație potrivit căreia acest acord ar fi avut vreo legătură cu acțiunile administrației în privința cipurilor este 100% falsă”, a spus Wachsman într-o declarație pentru CNN. „Presa de stânga promovează incorect insinuări nefondate în încercarea de a induce publicul în eroare și de a ne denigra compania. Ca afacere privată, operăm după aceleași reguli și reglementări ca orice altă companie din domeniu, nu dorim și nu primim tratament special și respingem sugestiile lipsite de dovezi în acest sens.”

Wachsman a precizat că decizia a fost determinată exclusiv de considerente de afaceri. „Am încheiat acest acord pentru că credem cu tărie că este ceea ce era mai bine pentru compania noastră, pe măsură ce continuăm să creștem”, a spus el, adăugând că „ideea că, atunci când atrage capital, o companie americană privată ar trebui supusă unui standard unic, diferit de cel aplicat altor companii similare, este atât ridicolă, cât și neamericană”.

O tranzacție fără precedent

Cu toate acestea, tranzacția este fără precedent în politica americană modernă.

„Suntem mândri să raportăm că, de la realizarea acestei investiții, compania noastră a crescut substanțial”, a declarat purtătorul de cuvânt al World Liberty, adăugând că firma „ar fi evaluată astăzi cu mult peste nivelul investiției inițiale și s-ar clasa printre cele mai rapide platforme fintech în creștere la nivel global”.

Deși Trump și Witkoff sunt acum enumerați drept cofondatori „emeritus”, fiii lor continuă să promoveze compania în întreaga lume, chiar în timp ce președintele promovează transformarea Statelor Unite în „capitala cripto a planetei”.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a susținut că aranjamente similare au existat și în administrații anterioare.

„Președintele Trump a fost complet transparent atunci când familia sa călătorește din motive de afaceri. Nu o fac în secret. Nu aflăm despre asta după câțiva ani, când apare un laptop. Aflăm în timp real, iar prin urmare nu este nimic fără precedent ca Trump Organization să caute investiții care, în esență, se vor întoarce către poporul american și către locuri de muncă în această țară”, a declarat Blanche la ABC, în emisiunea „This Week”.

„Nivelul de corupție este uluitor și lipsit de rușine”

Această apărare a contrastat puternic cu reacțiile oficialilor democrați și ale foștilor membri ai administrațiilor anterioare, care au acuzat familia Trump că estompează linia dintre funcția publică și câștigul privat. Richard Stengel, fost subsecretar de stat pentru diplomație publică și afaceri publice în administrația Obama, a catalogat acordul drept corupt într-o postare pe rețelele sociale.

„Nivelul de corupție este uluitor, lipsit de rușine și fără precedent. Niciodată până acum un oficial al unui guvern străin nu a preluat o participație majoră într-o companie a unui președinte american în curs de învestire”, a scris Stengel.

Parlamentari democrați au reluat criticile, acuzând familia Trump că folosește președinția pentru a beneficia financiar de investiții cu legături externe.

„Trump nu a pierdut timp în al doilea mandat pentru a se îmbogăți pe sine și pe familia sa din președinție, în timp ce crește costurile pentru americanii de rând”, au scris democrații din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților într-o postare pe rețelele sociale.

Senatoarea Elizabeth Warren a mers mai departe, cerând un control al Congresului asupra persoanelor și companiilor legate de președinte. „Corupție, pur și simplu”, a scris democrata din Massachusetts. „Congresul trebuie să aibă curaj și să pună capăt corupției cripto a lui Trump.”

Când familia Trump a lansat afacerea cu criptomonede în septembrie 2024, fiul cel mare al lui Donald Trump, Donald Trump Jr., a sugerat că aceasta va oferi oportunități persoanelor care nu pot obține finanțare de la băncile tradiționale.